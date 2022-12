Minekaos: - Problemet er enormt

Jorden bliver snart så frossen, at det er vanskeligt at fortsætte minerydningen

Det tager ikke lang tid, før minerydderne finder den første antitank-mine, der gemmer sig lige under jordoverfladen i vejgrøften nær en trafikeret vej.

Minerydningsholdet fandt tre miner i samme område i går, men er taget tilbage i dag, da de er overbevist om, at der er flere.

- De har fundet en antitank-mine af plastik, siger 21-årige Bohdan Shevchenko, der er leder af minerydningsholdet, og tilføjer, at problemet med miner er enormt.

Ekstra Bladet er taget med Ukraines Statslige Beredskabstjeneste på jagt efter russiske miner nær den ukrainske storby Kharkiv i et område, der tidligere var under russisk kontrol.

21-årige Bohdan Shevchenko siger, at ikke særlig mange lokale tager truslen fra miner særlig alvorligt, og at det koster liv. Foto: Stefan Weichert

Bohdan Shevchenko siger, at det næsten er umuligt at detektere antitank-minerne, da de næsten udelukkende er lavet af plastik og derfor ikke giver et stærkt udslag på detektoren.

Det skaber store problemer. Antitank-miner er designet til at ødelægge kampvogne. Modsat almindelige miner, så skal der normalt et stort tryk til, før en antitank-mine springer.

- Desværre er mange områder mineret nu… Børn forstår ikke, hvor det er tilladt at gå, og hvad der er sikkert at røre ved, siger Bohdan Shevchenko, der forklarer, at der er tilfælde, hvor voksne og børn render ud på marker og dør ved at træde på minerne.

Der er advarsler mod miner flere steder i de genvundne områder. Foto: Stefan Weichert

Det store problem med miner

Bohdan Shevchenko har ikke tal på, hvor mange hundredvis af miner, som hans hold har fjernet siden invasionens start.

Der er heller ikke nogen officielle tal for, hvor mange miner, der gemmer sig i den ukrainske jord, men problemet forventes at være enormt. Russerne og ukrainerne graver miner ned overalt for at stoppe modparten fra at rykke frem.

Myndighederne i Kharkiv-regionen har meldt ud, at et område på 12.000 kvadratkilometer, der er større end ørkenstaten Qatar, skal sikres for russiske miner i regionen.

Minerydderne arbejder systematisk på at finde frem til minerne. Foto: Stefan Weichert

En minerydder kan rydde et område på otte til 16 kvadratmeter på en dag, og det kan derfor tage årtier efter krigens slutning, før alle miner i Ukraine er blevet fjernet.

- Rigtig meget er blevet mineret. Skove, marker, indkørsler, private huse, siger Bohdan Shevchenko, der tilføjer, at både militære og civile objekter er mineret.

- Vi tæller ikke (hvor meget vi fjerner). Vi gør bare vores arbejde hver dag. Holder øje med, hvad vi finder, og destruerer det, forklarer Bohdan Shevchenko, mens arbejdet med at undersøge området for flere antitank-miner fortsætter.

Minerydningen er et kapløb med tiden. Når jorden fryser til, må arbejdet indstilles. Foto: Stefan Weichert

Han har set eksempler på, at russerne har lagt miner inde i folks huse. Derudover har han set, at russerne har lagt fælder, som eksploderer, når døre åbnes, og han har endda været med til at finde en sprængladning i et bistade blandt bi-rammerne.

Bohdan Shevchenko forsøger at fjerne så mange miner som muligt nu, da vinteren snart gør jorden frossen, og vil gøre det nødvendigt delvist at indstille arbejdet.

Arbejdet med at genopbygge de genvundne områder kan kun starte efter, at de er ryddet for miner.

Det kan komme til at tage årtier, at rydde Ukraine for miner. Foto: Stefan Weichert

- Kan jeg tage det træ?

51-årige Yevgeny Ivanovich kommer gående fra en nærliggende fabrik, der producerede messingprodukter, før russerne indtog området i februar.

Han vil høre Bohdan Shevchenko, om minerydderne har sikret en russisk skyttegrav ved fabrikkens mur for miner. Der ligger et par ødelagte træer over skyttegraven, som Yevgeny Ivanovich gerne vil have fat i.

Der er ikke nogen varme på den ødelagte fabrik, så træerne kan holde dem varme i et stykke tid, mens de genopbygger fabrikken. Bohdan Shevchenko siger, at de ikke er nået til det endnu. Yevgeny Ivanovich beslutter at lade være.

51-årige Yevgeny Ivanovich måtte flygte, da russerne indtog fabrikken. Foto: Stefan Weichert

- Jeg husker tydeligt, da russerne kom her med deres kampvogne den 26. februar, siger Yevgeny Ivanovich til Ekstra Bladet og viser fabrikken og skyttegraven gennem et hegn.

Russerne kom væltende ind på området med deres kampvogne, forklarer Yevgeny Ivanovich, der endte med at flygte længere ned ad vejen til de ukrainske positioner. Han er ivrig efter, at minerydningsarbejdet kan få fjernet alle minerne, så fabrikken kan genåbne.

- Når minerne er fjernet, så kan myndighederne kommer her og genetablere strømmen, så vi kan få fabrikken åbnet igen, forklarer Yevgeny Ivanovich.

Fabrikken er skadet af kampene, men kan snart begynde at producere messingprodukter igen. Foto: Stefan Weichert

Ikke kun miner

Det er ikke kun miner, som Bohdan Shevchenkos minerydningshold fjerner. Omkring 10 til 30 procent af alle bomber eksploderer ikke som forventet, når de rammer jorden, og de bliver derfor liggende ueksploderet og udgør en fare for de lokale.

Bohdan Shevchenko påpeger, at der især ligger mange små sprænggranater fra klyngebomber rundt omkring i Ukraine. Klyngebomber kaster et stort antal sprænggranater over et område. Langt fra alle springer, og de kan nemt udløses ved at træde på dem.

Ofte ligger minerne helt ud til vejkanten, så biler nemt kan ramme dem, hvis de trækker bare det mindste væk fra vejen. Foto: Stefan Weichert

I løbet af arbejdet bliver Bohdan Shevchenko kaldt ud til en skole, hvor personalet har fundet et sprænghoved fra en klyngebombe liggende på taget. Bohdan Shevchenko tager Ekstra Bladet med ud til skolen, hvor han kravler op på taget og får den fjernet.

- I Kharkiv fandt nogle børn et element fra en klyngebombe. Ingen ved helt præcist, hvad de gjorde med den, da de fandt den, men der var en hændelse og den sprængte. Heldigvis så er de alle i live. Sårede, men i live, siger Bohdan Shevchenko.

Medarbejderne på fabrikken forsøger at fikse taget. Foto: Stefan Weichert

Tilbage i udkanten af Kharkiv diskuterer Bohdan Shevchenko med personalet om, hvad de skal gøre med antitank-minen, som stadig ligger i jorden. De har fjernet jorden omkring den, men er bange for at flytte den.

De har oplevet før, at russerne placerer almindelige miner under antitank-minerne, så det hele sprænger i luften, hvis antitank-minen løftes.

Det giver et ordentligt knald, da antitank-minen springer i luften. Foto: Stefan Weichert

I stedet vælger de, at springe den på stedet. Ekstra Bladet bliver flyttet længere ned af vejen, der bliver spærret af, mens Bohdan Shevchenko og holdet gør klar. Kort efter lyder der et ordentligt knald og en sort røgsky rejser sig og efterlader et hul i jorden.

I dag fandt minerydderne kun en mine. I morgen kommer de tilbage for at finde flere.

