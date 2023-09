Minister smidt på porten: - Noget er galt

Der er brug for 'nye tilgange', begrunder Ukraines præsident sin beslutning om at udskifte Oleksij Reznikov som forsvarsminister

Efter 550 dages intens krigsførelse kan Oleksij Reznikov nu pakke sine ting.

Den ukrainske forsvarsminister er nemlig færdig på sin pind, fastslog Zelenskyj søndag, inden Reznikov selv formelt afleverede sin afskedsbegæring mandag.

Med korruptionsanklager mod sit ministerium fygende om ørene, har ministeren længe lignet en mand, der var på vej ud. Alligevel er Zelenskyjs marchordre 'opsigtsvækkende', vurderer seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel.

- Det er opsigtsvækkende, fordi de er i krig. Zelenskyj siger, der er behov for en ny tilgang til krigen, og det er ikke rart for ukrainerne, for det signalerer, at noget er galt, siger han til Ekstra Bladet.

Annonce:

'Gift for Ukraine'

Det er endnu uvist, præcis hvorfor Zelenskyj nu tager afsked med Reznikov. Sikkert er det dog, at Ukraines forsvarsministerium længe har været under anklage for korruption. Blandt andet på baggrund af dubiøse indkøb til høje priser.

Anklagerne har ikke været rettet personligt mod Reznikov.

- Måske er han fedtet ind i noget, men det er også muligt, at problemet er et andet sted internt i forsvaret, siger Flemming Splidsboel.

57-årige Oleksij Reznikov har mandag officielt afleveret sin afskedsbegæring. Foto: Oleksii Reznikov Via Twitter/Reuters

Reznikov kan derfor være blevet sendt til skafottet for at sende et klart signal.

- Det kan være, Zelenskyj tænker, der skal en ind og rydde op. Korruption er gift for Ukraine. De kan de ikke leve med en fortælling om, at donationer af materiel forsvinder i korruption.

- Det er en enorm vanskelig balancegang for Zelenskyj, for han skal vise omverdenen, at de gør noget, men han kan heller ikke anerkende korruptionen for meget.

'Et lille nederlag'

Mens afskeden med Reznikov utvivlsomt kan tolkes som et opgør med korruptionen, kan forsvarsministeren simpelthen også være blevet slidt ned efter en lang, hård krig mod Rusland.

Annonce:

- Det er et lille nederlag for Zelenskyj, men der kan være mange grunde til, at Reznikov bliver nødt til at blive erstattet. En spiller i fodbold kan jo eksempelvis blive skadet, ligesom politikere også kan blive slidt ned eller få stress, siger Flemming Splidsboel.

Rustem Umerov har tidligere taget del i forhandlinger med russiske udsendinge, og han kender derfor krigen godt, siger Flemming Splidsboel. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Ritzau Scanpix

Til det ukrainske parlament har Zelenskyj indstillet 41-årige Rustem Umerov som Reznikovs aftager.

Umerov, som tidligere har været medlem af parlamentet, er særligt kendt for at have taget del i forhandlinger med Rusland i den tidlige fase af Putins invasion i 2022.

I dag er han leder af Ukraines største privatiseringsfond.

Korruptionsskandalerne under Reznikov har tidligere kostet viceforsvarsminister Vyacheslav Shapovalov jobbet, ligesom ukrainske myndigheder også er skredet til anholdelse af flere embedsmænd.