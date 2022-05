Ministerium: Rusland står bag cyberangreb på gigant

Da den amerikanskejede gigant Viasat i februar blev udsat for et destruktivt cyberangreb, var det Rusland, som stod bag.

Det vurderer Danmark sammen med EU og en række nære allierede, oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Cyberangrebet fandt sted tilbage i februar under de indledende faser af den russiske invasion af Ukraine.

Tager afstand

Formålet med angrebet var ifølge Forsvarsministeriet at ramme de ukrainske væbnede styrkers kommunikationskanaler. Efter angrebet var tusindvis af ukrainere uden internet.

- Jeg tager på det kraftigste afstand fra Ruslands ageren, udtaler forsvarsminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen og uddyber:

- Ruslands koordinerede og destruktive cyberangreb forud for invasionen af Ukraine understreger, at cyberangreb anvendes aktivt og strategisk i moderne krigsførelse, selvom truslen og konsekvenserne af et cyberangreb ikke altid er synlige for offentligheden.

En række andre europæiske lande blev ligeledes ramt af angrebet, som var rettet mod en såkaldt KA-SAT-satellit.

Mangel på respekt

Ifølge Forsvarsministeriet var Rusland vidende om, 'at angrebet også ville have destruktive konsekvenser uden for Ukraine', lyder det i pressemeddelelsen.

- Det her angreb udstiller endnu en gang Ruslands totale mangel på respekt for internationale regler og normer, udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod i meddelelsen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om, at Danmark skulle være blevet ramt af cyberangrebet, som skete 24. februar.