Miraklet i Tyrkiet: - Der er flere derinde

17-årige Aleyna Ölmez har fået tilnavnet 'mirakelpigen', efter at det lykkedes redningsarbejdere at grave hende ud i live efter mere end 248 timer

Mens over 40.000 mennesker meldes omkomne i jordskælvet, der ramte Tyrkiet og Syrien for over en uge siden, fortsætter mirakelhistorierne også med at komme frem fra murbrokkerne.

Efter 10 dage under jorden lykkedes det torsdag at trække to børn og en 30-årig mand ud af ruinerne.

17-årige Aleyna Ölmez har fået tilnavnet 'mirakelpigen', efter at redningsarbejdere fik gravet hende ud i live efter mere end 248 timer.

Det skriver tv-stationen CNN.

Hun var dog ikke det eneste mirakel den dag. Også 30-årige Neslihan Kilic og 12-årige Osman kom torsdag fri fra de nedstyrtede bygninger.

Drengen fortalte efterfølgende redningsarbejderne, at der lå flere mennesker under ruinerne.

Jordskælvet, der målte 7,8 på richterskalaen, ramte natten til mandag den 6. februar og har kostet mindst 44.000 menneskeliv.

Myndighederne frygter, at det tal vil stige til det dobbelte.

Samtidig er millioner af mennesker blevet hjemløse, efter at deres hjem er styrtet sammen i skælvet.