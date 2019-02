Missil-aftale stendød

Både den russiske og amerikanske præsident vender nu ryggen til INF-aftalen (red. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), der forbyder opstillingen af mellemdistanceraketter med en rækkevidde på 500 til 5.500 kilometer.

USA beskylder Rusland for at overtræde aftalen med et nyt våbensystem, og Rusland påstår omvendt, at USA selv i mange år har brudt INF-aftalen.

USA var fredag ude og sige, at landet indtil videre ophæver den skelsættende aftale fra den kolde krig, og lørdag svarede præsident Vladimir Putin igen. Rusland suspenderer også INF-aftalen, og Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiets Institut for Strategi tror ikke, at parterne finder hinanden igen.

Militært spillerum

– Aftalen er stendød. Ingen af de to lande ser en fordel i den, siger forskeren til Ekstra Bladet.

Putins tropper føler, at de har brug for mere militært spillerum uden snærende bånd, fordi de er NATO underlegne. Og Peter Viggo Jakobsen forklarer, at amerikanerne også er trætte af aftalen. Den har nemlig holdt USA og Rusland i skak, mens både Iran og Kina har nydt militært godt af, at de ikke var en del af aftalen.

Kina har ikke været en del af missil-aftalen og det irriterer amerikanerne. Foto: Ge Jinfh/AP

Den historiske aftale ender nu som en fuser af den dødbringende slags, hvis våbenkapløbet går amok og der en dag bliver trykket på den berygtede knap.

- Vender atom-frygten og den folkelige missil-modstand fra 1980’erne tilbage?

– Det kommer an på, hvordan politikken omkring missilerne udvikler sig, siger Peter Viggo Jakobsen.

Putin oplyser, at Rusland nu vil starte på at udvikle nye raketter. Heriblandt såkaldt supersoniske mellemdistanceraketter.

– De amerikanske partnere har erklæret, at de suspenderer deres deltagelse i aftalen, og vi suspenderer den på samme vis, sagde Putin under et tv-dækket møde med sin forsvarsminister og udenrigsminister.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil Rusland ikke opstille nye mellemdistanceraketter, medmindre USA gør det. Hvis det sker alligevel, skal NATO levere et modspil i Europa, hvor flere lande vil blive berørt af missilernes potentielle rækkevidde.

Folkelig opstand

– Polen og Rumænien vil sikkert gerne gøre amerikanerne glade, men NATO er stadig den militært overlegne part, så et modsvar kan godt blive leveret uden, at det betyder opstilling af atomvåben, siger Peter Viggo Jakobsen, som ikke tror, at den folkelige opstand mod atomvåben vender tilbage i Danmark.

– Det sker kun, hvis der bliver snak om at stille dem op på dansk grund. Danmark er atomvåbenfrizone, men hvis vi får besøg af en amerikansk skib, så ved vi ikke, hvad der er om bord.

INF-aftalen fra 1987 fjernede en overhængende fare for en atomkrig mellem det daværende Sovjetunionen og Vesten.

Det var et tidspunkt, hvor Sovjetunionen og USA havde opstillet mange atomraketter langs det såkaldte jerntæppe, der delte Europa under den kolde krig.