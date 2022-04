Missil kan være sendt fra Rusland

En gruppe civile, dataanalytikere fortæller på Twitter, at et missil, der ramte syd for en russisk by, muligvis kan være sendt fra Rusland

Rettelse: Tidligere i denne artikel fremgik det fejlagtigt, at et russisk missil havde ramt et russisk oliedepot i byen Belogrod i Rusland. Der var i stedet tale om et andet missil, som senere ramte syd for byen.

Fredag blev et russisk oliedepot i byen Belgorod i Rusland angrebet. Efter angrebet ramte der et nyt missil syd for byen.

En gruppe dataanalytikere, der er bosat i Ukraine og Rusland, og kalder sig Conflict Intelligence Team, hævder nu, at det missil, der ramte syd for byen - altså efter angrebet på oliedepotet - kom fra russisk territorium.

Efterforskerne fra CIT har geolokaliseret videoen fra angrebet syd for byen. Data viser ifølge CIT, at selve missilet kommer fra nordøst, hvilket vil sige, at det er kommet fra Rusland.

Yderligere skriver gruppen på Twitter, at størrelsen på krateret og missilet tyder på, at det muligvis kunne have været et 9M728 krydsermissil fra en russisk Iskander-M-løfteraket.

Ifølge CIT tyder det dog på, at Rusland ikke har haft i sinde at skylde skylden på Ukraine, men at der i stedet kan være tale om en missilfejl, fordi russiske statsmedier ikke har dækket hændelsen i særlig stor grad.