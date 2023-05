Missil- og droneregn over Ukraine: Mindst 67 skudt ned

Ukraine oplevede søndag et af de største angreb fra russisk side med 54 droner på samme tid, men stort set alle blev skudt ned, fortæller Volodymyr Zelenskyj ovenpå droneangrebet

Missiler og kamikaze-droner er regnet ned over over Ukraine det seneste døgn. Angreb er fortsat i gang, lyder meldingerne

Det ukrainske luftforsvar har været på overarbejde det seneste døgn, hvor Rusland har skruet op for missil- og droneangreb over hele landet.

Ifølge den ukrainske statskanal Suspilne, har Rusland affyret mindst 40 krydsermissiler og omkring 35 iranske 'Shahed'-droner natten over.

Heraf er omkring 67 af dronerne og missilerne blevet skudt ned, lyder meldingen fra de ukrainske myndigheder.

Drone skydes ned af ukrainsk luftforsvar over Kievs nattehimmel. Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

Særligt hårdt er det gået ud over hovedstaden Kiev, hvor der her til morgen er løbet meldinger ind om yderligere høje brag og eksplosioner.

- Kun 18 timer efter det største droneangreb mod Kiev, har fjenden igen indledt et angreb på hovedstaden, skrev Kievs militære myndigheder på Telegram.

Beredskabet rydder op, efter et krydsermissil ramte et hus nær Kiev i nat. FOto: State Emergency Service of Ukraine/Ritzau Scanpix

Der er dog endnu ingen meldiger om dødsfald i forbindelse med det omfattende angreb, men en person fra Kiev-området er sendt på hospitalet med skader efter at af angrebene, skriver byens borgmester, Vitali Kitschko, på Telegram.

Dog arbejder beredskabet på højtryk med slukning af brande som følge af nedslagene.

Foto: State Emergency Service of Ukraine/Ritzau Scanpix

Det seneste døgns heftige luftangreb beskrives som et af de mest voldsomme under krigen, ligesom russerne sjældent angriber hovedstaden i fuldt dagslys, hvor ballistiske missiler er haglet ned over hovedstaden.

Foto: State Emergency Service of Ukraine/Ritzau Scanpix

Der er dog endnu ikke nogen verificerede meldinger om omfanget af dagtimernes angreb, omend Rusland angiveligt har taget slagkraftige våben i brug i angrebet.

- Fjenden brugte missiler af ballistisk karakter - primært Iskander (missiler, red.) Der er også mulighed for, at S-300 og S-400-missiler også blev brugt, udtalte talsmand for det ukrainske flyvevåben Yuri Ihnat til ukrainsk tv, citerer Reuters.