Missil rammer tæt på fransk tv-hold i Ukraine

- Vi er stadig i chok, og vi ryster, men vi er sikre for nu, lød det fra den franske journalist Paul Gasnier, da han kort tid efter eksplosionen var live igennem til tv-programmet Quotidien

Det var tæt på at få fatale konsekvenser, da et fransk tv-hold i Ukraine mandag aften skulle rapportere direkte fra krigen til det populære franske tv-program Quotidien.

Fem minutter før programmet gik i luften, eksploderede et missil blot få hundrede meter bag journalisterne, der befandt sig i byen Krematorsk i den østlige del af landet.

Byen ligger i den østlige region Donetsk, der delvist er indtaget af Rusland.

Kameraet fangede eksplosionen, og i en video, som Quotidien viste i mandagens program, ses journalisten, Paul Gasnier, stå med sin mikrofon og gøre klar til at svare på spørgsmål i mørket, da man pludselig hører et kæmpe brag, og store flammer lyser himlen op.

Ifølge flere ukrainske medier, herunder Euromaidan Press, er der tale om et russisk missil. Dette er endnu ikke bekræftet officielt.

Annonce:

Tv-holdet slap uskadt derfra og kunne kort tid efter sende direkte fra en kirke i nærheden.

I tv-programmet Quotidien inviterer den kendte vært, Yann Barthes, tv-personligheder og politikere ind for at tale om, hvad der sker - både ude i verden og i deres liv.

- Nu viser vi et klip med, hvad der er sket i Krematorsk lige ved siden af vores kolleger. Paul, hvordan har du det? Hvad er der sket? Er der nogle ofre?, spørger værten.

Artiklen fortsætter under billedet...

Eksplosionen blev fanget på kamera.

Journalisten svarer, at det endnu er for tidligt at sige, om eksplosionen har kostet menneskeliv:

- Vi ved det endnu ikke. Vi var de eneste på parkeringspladsen nær vores hotel, hvor vi gjorde klar til at skulle igennem til programmet her. Vi ved ikke, præcis hvor bomben ramte, men det var meget tæt på. Det var meget højlydt, og vi fik en masse støv i munden.

- Indgangen til vores hotel kollapsede, men vi er uskadt. Vi er stadig i chok, og vi ryster, men vi er sikre for nu.

Sjælden russisk melding: Mange dræbt i angreb

Annonce:

- Er I i sikkerhed?, vil værten vide.

- Vi fulgte nogle andre journalister ind i en kirke i nærheden. Jeg ved ikke, om det er sikkert eller ej, men i det mindste er vi ikke ude i det åbne længere, svarer Paul Gasnier.

Mange dræbt i angreb

Mandag kunne kilder på begge sider af krigen meddele, at et ukrainsk angreb i Donetsk-regionen nytårsnat kostede mange russiske soldater livet.

Ruslands forsvarsministerium siger, at 63 russiske soldater blev dræbt i angrebet, der skete kort efter midnat nytårsaften.

'Ved et angreb med fire missiler med højeksplosive sprænghoveder mod en midlertidig lejr er 63 russiske soldater blevet dræbt', skriver ministeriet i en daglig opdatering af krigens udvikling.

Det er sjældent, at Rusland under krigen har bekræftet så høje tab.

Annonce:

Der er - ligesom det ofte er tilfældet under krigen - dog fortsat stor usikkerhed om det reelle dødstal. Ifølge Ukraines forsvarsministerium skal helt op mod 400 russiske soldater være blevet dræbt.

Ukraines militær bekræftede mandag eftermiddag at stå bag angrebet.

Angrebet skete i Makijvka i en del af Donetsk, der kontrolleres af Rusland. Det var angiveligt en bygning, der gennem krigen har huset tusindvis af russiske soldater, der blev ramt af ukrainske missiler.

- Vi har ingen steder at tage hen

Donetsk er en af fire ukrainske regioner, som Rusland har erklæret for værende russiske efter folkeafstemninger.

Afstemningerne er blevet fordømt og affejet af Vesten - herunder Danmark.

De tre øvrige regioner er Kherson, Luhansk og Zaporizjzja. Tilsammen udgør de fire regioner omkring 15 procent af Ukraines territorie.