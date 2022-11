Missilangreb rammer skole i Tyrkiet og dræber to personer

To personer er dræbt, og seks er blevet kvæstet, efter at et missilangreb mandag ramte det tyrkiske grænseområde Karkamis.

Det oplyser provinsens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Af de seks kvæstede er to i kritisk tilstand, lyder det.

Den tyrkiske udgave af nyhedsstationen CNN skriver, at i alt fem missiler blev affyret fra det nordlige Syriens Kobani-område. Det er et område, som den kurdiske YPG-milits har kontrol over.

Missilerne ramte angiveligt en skole, to huse og en lastbil.

Billeder fra det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu viser en skole med smadrede vinduer og en lastbil, der er brudt i brand.

Angrebet sker, dagen efter at Tyrkiet angiveligt hævnede sig på et angreb mod den tyrkiske storby Istanbul. Tyrkiets regering har givet den kurdiske PKK-milits skylden for Istanbul-angrebet, hvor seks personer døde.

De tyrkiske angreb søndag ramte angiveligt 89 mål.

Den britiskbaserede overvågningsgruppe Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) har meddelt, at angrebene dræbte 31 personer.

PKK er på EU's terrorliste og har i årevis gjort oprør på tyrkisk grund. Tyrkiet betragter YPG som en terrorgruppe med tilknytning til PKK.

Der var søndag også angreb fra det nordlige Syrien mod Tyrkiet. Her blev seks politibetjente og to soldater kvæstet af missilerne.