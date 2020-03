Missiler over Saudi-Arabiens hovedstad efterlader civile sårede

Saudi-Arabiens luftforsvar har afværget to ballistiske missiler over hovedstaden Riyadh og en by langs grænsen til Yemen.

Som følge heraf er mindst to civile blevet såret af nedfaldne metalsplinter.

Der kunne høres adskillige eksplosioner i Riyadh, hvor der er indført udgangsforbud som følge af coronavirus, under angrebet sent lørdag aften.

Den saudiskledede militærkoalition beskylder Yemens Iran-støttede houthi-oprørere for at stå bag. Houthi-oprørerne har tidligere angrebet saudiarabiske byer med missiler, raketter og droner.

Det er det første større angreb mod Saudi-Arabien, siden houthierne i september sidste år tilbød at indstille angrebene i kølvandet på et ødelæggende dobbeltangreb på to saudiarabiske olieanlæg.

- Der blev affyret to ballistiske missiler mod byerne Riyadh og Jizan, rapporterer det saudiarabiske nyhedsbureau SPA, der citerer kilder i militærkoalitionen, der kæmper mod oprørerne.

Luftforsvarets afværgelse af missilerne sendte splinter ned i boligkvarterer i de to byer, hvilket resulterede i to sårede civile i Riyadh.

Det oplyser en talsmand for civilforsvaret i en erklæring offentliggjort af SPA.

Oprørerne har endnu ikke kommenteret hændelsen.

Ifølge journalister fra nyhedsbureauet AFP på stedet rystede mindst tre eksplosioner Riyadh kort før midnat til søndag.

Angrebet sker til trods for, at alle Yemens krigsførende parter så sent som i torsdags udviste støtte til et forslag fra FN om at indgå våbenhvile for at beskytte civilbefolkningen mod coronaviruspandemien.

Saudi-Arabien, Yemens regering og oprørerne hilste således alle en opfordring velkommen fra FN's generalsekretær, António Guterres, om en 'øjeblikkelig, global våbenhvile'.

Våbenhvilen skal ifølge Guterres afværge katastrofer for sårbare mennesker i konfliktzoner under viruskrisen.

Opfordringen faldt sammen med femårsdagen for krigen i Yemen.

Den 26. marts 2015 blev konflikten i Yemen for alvor optrappet, da Saudi-Arabien og en række andre lande indledte luftangreb mod houthierne.