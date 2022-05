Mistænkt for krigsforbrydelse: Stilles nu for en dommer

En 21-årig russisk soldat er ifølge Ukraines statsanklager blevet tiltalt for drab på en 62-årig ubevæbnet mand.

Det er første gang siden Ruslands invasion i slutningen af februar, at en russisk soldat mistænkt for krigsforbrydelser stilles for en dommer i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Drabet fandt ifølge anklageren sted den 28. februar.

Den ukrainske mand blev skudt, da han kom cyklende i udkanten af landsbyen Tjupakhivka.

Det skyldtes ifølge anklageren, at han havde set fem russiske soldater, deriblandt den tiltalte, stjæle en bil.

Ved at dræbe manden ville de russiske soldater, der var drevet på flugt af ukrainske styrker, forhindre, at den 62-årige mand kunne vidne mod dem.

Den tiltalte soldat affyrede de dræbende skud fra et af bilens vinduer.

- En af de andre soldater beordrede den tiltalte til at dræbe en civil, så han ikke kunne anmelde dem. Manden døde på stedet - bare få meter fra sit hjem, hedder det i meddelelse fra statsanklager Iryna Venediktovas kontor.

Det er ikke oplyst, hvornår retssagen mod den unge russiske soldat begynder.

Men det ligger fast, at soldaten, som er fængslet, risikerer at få en livstidsstraf, hvis kan kendes skyldig i anklagen om at have begået en krigsforbrydelse ved at dræbe en civil.

Statsanklagerens kontor har frigivet et sløret billede af soldaten og offentliggjort hans navn.

Kontoret har ikke oplyst, hvad der er sket med de andre russiske soldater, som angiveligt var sammen med den tiltale, da drabet fandt sted.

I april stemte et flertal i Ukraines parlament for en resolution, der betegner Ruslands militære fremfærd i landet som 'folkedrab'.

Et stort flertal i parlamentet stemte ligeledes for at definere Rusland som en 'terrorstat'.

USA har flere gange også beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser.

I midten af april strammede præsident Joe Biden i en tale retorikken ved at beskylde Rusland for at begå folkedrab i Ukraine.

- Jeg kaldte det for et folkedrab, fordi det er blevet mere og mere tydeligt, at Putin (Ruslands præsident, red.) forsøger at tilintetgøre idéen om at være ukrainer, og beviserne vokser, svarede Biden, da journalister efterfølgende spurgte, om han stod ved sin udtalelse.