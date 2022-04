Mister endnu en general

De blodige kampe fortsætter i Ukraine.

Og det har ført til endnu en russisk generals død.

Ifølge russiske myndigheder er næstkommanderende for den 8 russiske armé, generalmajor Vladimir Frolov, blevet dræbt i kamp i Ukraine.

Det skriver flere internationale medier, deriblandt The Wall Street Journal.

Flere døde generaler

De russiske myndigheder har ikke givet detaljer omkring hvor og hvornår, Vladimir Frolov mistede livet, men sikkert er det, at han ikke er den første russer med mange stjerner på skuldrene, som har mistet livet i konflikten.

Ifølge Washington Post har syv generaler mistet livet i Ukraine. Med Frolovs død er det tal oppe på otte. Russiske myndigheder har ifølge mediet ikke bekræftet alle dødsfaldene.

Wall Street Journal skriver, at det høje dødstal blandt de højtstående russere skyldes, at den russiske hær har færre underofficerer til at lede operationer sammenlignet med amerikanske styrker.

Derfor må generaler tage mere sårbare positioner længere fremme i frontlinjen.

Mediet skriver også, at Rusland har en større andel generaler end vestlige hære, og at den militære rang gives til flere, end tilfældet er i Vesten.

Begravet i Sankt Petersburg

Generalmajor Frolov blev begravet lørdag i Sankt Petersburg. Det rapporterer det russiske statsmedie Ria Novosti.

De styrker, han befalede, var udsendt til området omkring Mariupol, hvor voldsomme kampe kæmpes.