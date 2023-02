Moldova anklager Rusland for kup-planer

I sidste uge løftede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, sløret for, at Rusland angiveligt skulle pusle med planer om at gennemføre et kup i EU-kandidatlandet Moldova.

Nu bekræfter Moldovas præsident, Maia Sandu, de bange anelser fra ukrainsk side.

Det skriver The Guardian i samarbejde med Reuters.

Zelenskij omtalte de russiske planer mod Moldova, da han torsdag lagde vejen forbi Europa-Parlamentet.

Konkret mente de ukrainske myndigheder at have opsnappet efterretninger, der indikerede, at Rusland skulle have en drejebog for 'hvem, hvornår og hvordan de ville ødelægge demokratiet i Moldova og etablere kontrol' over landet.

Siden trådte hele den pro-vestlige moldoviske regering tilbage, med henvisning til utallige kriser fremprovokeret fra russisk side.

Blot få timer tidligere havde et russisk missil angiveligt krænket landets luftrum med Ukraine som endedestination.

Kup-planen

- Kremls forsøg på at bringe vold til Moldova vil ikke virke. Vores hovedmål er borgernes og statens sikkerhed. Vores mål er fred og retfærdighed i landet, sagde præsident Sandu ifølge mediet.

Konkret skulle Rusland angiveligt pusle med at oversvømme landet med pro-russiske russere, montegrinere, belarusere og serbere, der skulle igangsætte protester mod det pro-vestlige styre og give rum for russisk indblanding i landet.

- Målet med deres handlinger er at omstyrte den forfatningsmæssige orden, at fjerne den legitime magt fra Chișinău (landets hovedstad, red.) til en illegitim en, der ville gøre vores land frit tilgængeligt for Rusland for at stoppe den europæiske integrationsproces, men også at bruge Moldova i Ruslands krig mod Ukraine.

