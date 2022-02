Molotov på danske flasker?

Ejeren af et ukrainsk bryggeri, der har omlagt produktionen til molotovcocktails, fortæller, at Carlsberg stiller glasflasker gratis til rådighed

Pravda-bryggeriet i det vestlige Ukraine har omdannet deres produktion fra øl til molotovcocktails. Og det er med hjælp fra Danmark, hævder det ukrainske bryggeri.

I et interview med radiostationen RTE siger ejer Yuri Zastavny, at det danske bryggeri har tilbudt deres flasker gratis.

'Selv det store bryggeri Carlsberg har tilbudt deres flasker gratis,' siger ejeren. Han tilføjer, at flere ølmærker har gjort det samme.

Journalisten spørger efterfølgende, om det danske bryggeri virkelig har doneret flaskerne til molotovcocktails.

'De skriver ikke ordret, at det er til molotovcocktails, men det kan man læse mellem linjerne, hvor de tilbyder tusindvis af flasker gratis,' siger Yuri Zastavny.

Bryggeriet ligger i byen Lviv og har altså valgt at producere molotovcocktails for at bevæbne den civile befolkning i Ukraine.

Ekstra Bladet har fået en kommentar fra Carlsberg, men her kan man ikke bekræfte leveringen af flasker.

'Vi er ikke bekendt med nogen distribution af tomme flasker til enkeltpersoner eller organisationer. Vores bryggerier i Ukraine har været lukkede siden torsdag,' skriver Carlsberg i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Du kan se klippet med den ukrainske bryggerichef herunder.