Mor fik chok: Så forsvundet skuespiller-søn i Rusland

Valentina Pavlovna fortæller, at hun pludselig kunne genkende sin skuespiller-søn i kamp for en sabotør-gruppe i Rusland. Han var forsvundet siden marts

Den russiske kvinde må have fået noget af en chok, da hun så en video på Telegram.

Sønnen - skuespilleren Kirill Kanakhin - havde været forsvundet siden 27. marts, men pludselig dukkede han op som medlem af Ruslands Frivillige Korps.

En gruppe, der mandag og igen tirsdag angreb den russiske Belgorod-region.

Og ifølge avisen The Eastern Herald er den god nok.

De beskriver, at hans mor, Valentina Pavlovna, har fortalt til Ria Novosti, at hun genkendte sin søn på en video, som blev lagt op af Ruslands Frivillige Korps på Telegram.

Hun fortæller til statsmediet, at hun ikke har haft kontakt med ham siden marts. Og det er formentlig ikke helt tilfældet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses den tidligere skuespiller bevæbnet til tænderne i kamp imod Rusland. Foto: Telegram.

Annonce:

Eftersøgt

27. marts blev Kirill Kanakhin meldte det russiske indenrigsministerium ud, at skuespilleren var blevet sat på Ruslands liste over eftersøgte. Han var mistænkt for at være medskyldig i det, som russerne kaldte for et terrorangreb i Bryansk-regionen.

Her blev der åbnet ild mod et civilt køretøj, og det endte med at dræbe en mand og såre en teenager i bilen. Efterfølgende reagerede selveste Vladimir Putin på angrebet, som han kaldte for et terrorangreb.

Kirill Kanakhin er ikke just verdenskendt for sine præstationer som skuespiller, men på hans officielle IMDB fremgår det, at han har spillet med i tre russiske film.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mere på vej

Lederen af en russisk milits, der i denne uge gennemførte et angreb i Rusland, sagde onsdag, at hans gruppe snart kommer til at trænge ind på russisk territorium igen.

Denis Kapustin, der beskriver sig selv som lederen af Ruslands Frivillige Korps, gav interviews nær grænsen til Rusland, dagen efter at Rusland oplyste, at landet havde slået et angreb mod regionen Belgorod tilbage.

Den ukrainske regering siger, at angrebet blev gennemført af russiske statsborgere. To grupper, der opererer i Ukraine - Frihed for Rusland-legionen og Ruslands Frivillige Korps - har taget skylden for angrebet.

Lederen har samtidig fortalt, at han regner med, at Rusland kommer til at se mere til dem på deres side af grænsen.