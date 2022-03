Mor og søn fundet døde i vandmasserne

Usædvanligt voldsomme oversvømmelser har i over en uge hærget på den australske østkyst og dræbt i alt 20 personer.

Det skriver flere nyhedsbureauer tirsdag.

Senest er en 67-årig kvinde og hendes 34-årige søn blevet fundet døde i de store vandmasser. De to blev fundet nær en efterladt bil i den østlige del af storbyen Sydney. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge Reuters.

Omkring 60.000 borgere i Sydney er blevet bedt om at lade sig evakuere.

Samtidig advarer Australiens meteorologiske institut tirsdag om, at der for Sydney venter '48 hårde timer forude'.

Oversvømmelserne har skabt død og ødelæggelse siden 27. februar. De bliver i forhold til konsekvens sammenlignet med de skovbrande, der rasede under den australske sommer i 2019 og 2020.

- Det er på mange måde vandudgaven af skovbrandene under Den Sorte Sommer, siger Phil Campbell, talsmand for beredskabstjenesten, ifølge AFP.

Talsmanden oplyser, at den seneste uges ødelæggelser af ejendomme og dyreliv svarer til skovbrandenes ødelæggelser for godt to år siden.

- Der har også været lignende konsekvenser i forhold til samfund, der er ramt af lukkede veje, ødelagt infrastruktur og strømafbrydelser, lyder det.

I den nordlige del af Sydney er forskere, der specialiserer sig i oversvømmelser, blevet evakueret fra deres laboratorie. Det skyldes, at der er løbet vand ud fra den nærliggende dæmning Manly Dam.

Forskerne fra The University of New South Wales udfører på laboratoriet eksperimenter, hvor de stiller mulige oversvømmelsesscenarier op.

- Ironisk nok så skete det lige udenfor, siger forskeren Mitchell Harley til AFP.

- Vi har ikke set så voldsomme forhold i laboratoriets 60 år, tilføjer han.

Australiens meteorologiske institut forventer tirsdag, at der det næste døgn kan falde omkring 12 centimeter regn i Sydney. Det skriver Reuters.