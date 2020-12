Morbide billeder: Drikker af død Taleban-krigers ben

Endnu engang skaber beskæmmende billeder af australske soldater kontrovers.

Den anden dag var det et falskt billede, der skabte stor virak og en diplomatisk krise mellem Australien og Kina.

Skandaløst falsk billede bag kolossal krise

Nu er der dukket morbide billeder op fra 2009 af australske soldater fra en specialenhed, der drikker fra en død Taleban-krigers benprotese på en bar på den australske base i Uruzgan provinsen i Afghanisten. Denne gang skulle billederne være ægte.

Det skriver britiske The Guardian.

Trofæ på baren

Benprotesen blev angiveligt taget fra en afdød Taleban-kriger, der faldt i kamp under et SASR2 angreb i Karakak i Uruzgan, Australien i April 2009.

Herefter blev benprotesen, der kan defineres som et krigstrofæ, angiveligt fragtet til den australske base, hvor den blev anbragt på en uofficiel bar, der blev kaldt 'den fede dames arm'.

Her skulle den bekymrende opførsel eftersigende være bredt accepteret blandt højtstående soldater, der kom på besøg, hvorfor de højtstående soldater er blevet kritiseret i en omfattende rapport for at bidrage til en 'kriger kultur', hvor krigsforbrydelser blandt andet skulle være blevet begået.

Udover det bekymrende billede af en soldat, der drikker af protesen, er der også et billede af to soldater, der ser ud til at danse rundt med benprotesen.

General Angus Campbell har seriøse problemer med sin australske hær. Den ene møgsag efter den anden er dukket op på det seneste. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

19 soldater mistænkt for mord

Rapporten, der omtaler de australske soldaters mulige krigsforbrydelse nævner intet om de afskyelige billeder, men anbefaler til gengæld politiet at undersøge 19 soldaters mulige involvering i drabet på 39 fanger og civile og ond behandling af yderligere to fanger.

Brereton-rapporten, som den hedder, har skabt store diskussioner i Australien. Den anbefalede at strippe alle, der tjente i specialenheden fra 2007 til 2013, for en særlig udmærkelse, de australske soldater får for deres indsats i specialenheden.

I første omgang ville general Angus Campbell, der er chef for den australske hær, imødekomme den anbefaling, men efter stor vrede fra adskillige soldater og indblanding fra premierministeren, har han trukket sin udtalelse tilbage.

Han har siden udtalt, at han ikke har taget nogle endelige beslutninger om rapportens anbefalinger.