Moskva har problemer med produktion af udstyr til coronavaccinationer

Rusland har onsdag registreret et rekordhøjt antal coronasmittede i det seneste døgn på 19.768 - heraf 5826 i Moskva. Dermed er der i alt registreret 1.693.454 smittetilfælde i Rusland siden pandemien begyndte.

Myndighederne har onsdag også registreret 389 coronarelaterede dødsfald på 24 timer.

De russiske myndigheder venter, at udbredelsen af smitte vil kulminere i midten af denne måned.

- Kurven vil måske nå det højeste punkt i midten af november, siger Alexander Gorelov, som er vicedirektør på forskningsinstituttet i Rospotrebnadsor, til nyhedsbureauet Interfax.

- Det er vanskeligt at forudsige det mere præcist, da mange faktorer spiller ind på smitteudviklingen, tilføjer han.

Embedsmænd i Rusland har trods det stigende antal smittetilfælde gentagne gange understreget, at Rusland ikke vil genindføre de stramme restriktioner, som prægede landet i foråret.

- Vi håber, at antallet af nye tilfælde ikke vil nå op på over 20.000 dagligt, siger Gorelov.

Præsident Vladimir Putin har sagt, at Rusland håber at kunne starte massevaccinationer inden udgangen af året. Men Moskva har fået problemer i forsøget på at få sat gang i en masseproduktion af udstyr til vaccinationerne.

Over 1000 af militærets førstehjælpere er sat ind i behandlingen af patienter med covid-19.

I Polen vil regeringen senere onsdag indføre nye restriktioner, oplyser talsmænd. Polen har i den seneste tid set en klar stigning i antallet af smittetilfælde. Den seneste rekord blev registeret lørdag, hvor 21.897 smittetilfælde blev registreret.

Der er ved at være mangel på hospitalssenge, respiratorer, ilt og personale.

- Situationen er alvorlig, siger en talsmand for premierminister Mateusz Morawiek fra det regerende nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed.

