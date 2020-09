Muligt mirakel: Livstegn under murbrokker i Beirut

En redningshund skal have fundet tegn på liv under murbrokkerne i katastroferamte Beirut

Det er næsten en måned siden, at Libanons hovedstad, Beirut, blev ramt af to enorme eksplosioner, der lagde store dele af byen øde, men byens borgere kan nu måske øjne et lille lys i mørket.

En redningshund, der er en del af et chilensk redningshold i byen, har nemlig været med til at finde tegn på liv under ruinerne.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Ved hjælp af hundens næse og en scanner har man fundet tegn på liv under en bygning, og scanneren har angiveligt registreret puls.

Denne hund har muligvis registreret en overlevende under ruinerne. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Hunden skulle onsdag aften have markeret på stedet, og dagen efter mødte det chilenske hold op med udstyr, som skulle have registreret pulsen.

Den mulige overlevende skulle befinde sig omkring to meter under murbrokkerne, og man skal nu forsøge at grave vedkommende ud.

Mindst 190 mennesker mistede livet, og tusindvis blev såret, da 2750 tons ammoniumnitrat, der var opmagasineret i havnen i byen, eksploderede i forbindelse med en brand 4. august.

Eksplosionen medførte efterfølgende voldsomme demonstrationer fra befolkningen, der var utilfredse med landets ledelse. De store mængder sprængfarlige materialer skulle have ligget i havnen i årevis, hvor det på grund af bureaukrati aldrig blev fjernet, på trods af en bevidsthed om den fare, der var forbundet med det.

På et splitsekund ændrer alt sig

De mange demonstrationer førte sidenhen til, at Libanons regering trak sig. Siden er Mustapha Adib, der har været landets ambassadør i Berlin, blevet udpeget til at overtage ledelsen af landet.

Og det ser ud til, at der er nok at gøre med at rydde op i landet. Således beretter lokale medier torsdag, at militæret har fundet yderligere fire ton ammoniumnitrat i havnen i Beirut, som myndighederne ikke var klar over var der, skriver RT.

Se også: Skader i Beirut koster milliarder og gør tusindvis hjemløse