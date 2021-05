Myanmar-medie: Udenlandsk journalist anholdt i lufthavn

En amerikansk redaktør af et nyhedsmedie i det militærstyrede Myanmar blev mandag tilbageholdt, da han forsøgte at komme på et fly ud af landet.

Det oplyser hans arbejdsgiver, Frontier Myanmar, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 37-årige Danny Fenster er den fjerde udenlandske journalist, der bliver anholdt, siden militæret i Myanmar overtog magten i landet ved et kup i februar.

Frontier Myanmar oplyser, at Danny Fenster er overført til et fængsel i Yangon og tilføjer, at det er uvist, hvorfor han er tilbageholdt.

- Vi ved ikke, hvorfor Danny blev tilbageholdt og har ikke været i stand til kontakte han, oplyser mediet.

Frontier Myanmar er ifølge Reuters et af landets førende uafhængige medier.

Danny Fenster blev tilbageholdt i den internationale terminal i lufthavnen i Yangon, hvorfra han skulle med et fly til Malaysia.

Reuters har forgæves forsøgt at få en talsmand for militærstyret til at kaste lys over sagen.

- Vi er bekymret for hans velbefindende og vil have ham løsladt omgående. Vores prioritet er nu at sikre, at han ikke er i fare og give ham den hjælp, han har brug for, siger Frontier Myanmar.

Den amerikanske ambassade i Yangon vil over for Reuters ikke oplyse, hvor meget kendskab den har til sagen.

Myanmar har været præget af uroligheder, siden militæret væltede den demokratisk valgte regering 1. februar. Militæret begrundede magtovertagelse med, at der var begået fusk ved et valg tre måneder tidligere.

Kuppet har udløst folkelige protester og arbejdsnedlæggelser over hele landet. Militæret har haft svært ved at få styr på urolighederne, til trods for dets brug af våben og tilbageholdelse af tusindvis af mennesker.

Mange lokale journalister er blevet anholdt og sigtet for at opildne til optøjer.

Desuden er tre udenlandske mediefolk ud over Danny Fenster blevet anholdt. To er siden blevet udvist, mens den tredje fortsat er fængslet.