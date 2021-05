Myanmar-oprørere hævder at have skudt militærhelikopter ned

En oprørsgruppe i Myanmar siger, at den har skudt en af militærets helikoptere ned mandag.

Det er angiveligt sket i den nordlige delstat Kachin. Det er et af de områder, der i stigende grad er præget af kampe mellem oprørere og militær.

En talsmand for oprørsgruppen Kachins Uafhængighedshær siger, at helikopteren blev skudt ned mandag formiddag, efter at Kachin i flere dage var udsat for luftangreb fra militærets side.

- Militærstyret foretog luftangreb i det område siden klokken 8 eller 9 i morges med kampfly. De skød også fra en helikopter, så vi skød tilbage, siger oprørernes talsmand, Naw Bu.

To myanmarske nyhedsmedier skriver også om nedskydningen af helikopteren. De bringer billeder af en røgsøjle, der stiger op fra et område i delstaten.

Volden er gradvist taget til i styrke i Myanmar, efter at militæret tog magten ved et kup 1. februar.

En indbygger i Kachin fortæller over telefonen til nyhedsbureauet Reuters, at fire mennesker er dræbt, efter at granater ramte et kloster i en landsby i delstaten.

FN vurderer, at titusinder af mennesker er flygtet fra deres hjem i de områder, der er ramt af kampene.

Mandag skriver medier i Myanmar desuden, at en lokal embedsmand, der er udpeget af militærstyret, er stukket ihjel i landets største by, Yangon.

Knivdrabet skal have fundet sted på hans kontor. To indbyggere i området bekræfter det over for Reuters.

I tre måneder har der været store demonstrationer i Myanmar mod militærets magtovertagelse.

Mindst 766 civile er blevet dræbt i forbindelse med protesterne. Det viser en opgørelse fra AAPP, der er en støtteorganisation for politiske fanger.

AAPP er af militærstyret blevet stemplet som en 'terrororganisation'.