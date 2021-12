Myanmars militær anklages for massakre på 35 civile

Omkring 35 mennesker er fundet dræbt i en landsby i det østlige Myanmar.

Omstændighederne omkring deres død er uklare. Men lokale menneskeretsaktivister fra Karenni Human Rights Group oplyser til det tyske nyhedsbureau dpa, at de dræbte er civile, der ville flygte fra kampe nær deres landsby.

Blandt ofrene er også kvinder og børn.

Ifølge aktivisterne, der af frygt for egen sikkerhed ikke ønsker at oplyse deres navne, blev de civile anholdt og dræbt af soldater fra Myanmars hær.

Angiveligt blev ofrene efterfølgende brændt af soldaterne.

De to engelsksprogede medier Myanmar Now og Democratic Voice of Burma bringer fotos af de forkullede lig af ofrene.

Aktivister tilføjer, at de ved selvsyn har set bunken af lig.

Organisationen Red Barnet meddeler, at to af dens medarbejdere er savnet. De befandt sig i det område, hvor de mange civile lørdag meldes dræbt.

- Vi har fået bekræftet, at deres private køretøj blev angrebet og brændt, meddeler organisationen i en pressemeddelelse lørdag.

Ifølge dens oplysninger er mindst 38 dræbt. Blandt dem også kvinder og børn.

Ifølge organisationens oplysninger tvang militæret folk ud af deres biler og anholdt nogle. Andre blev dræbt og deres lig brændt, meddeler Red Barnet.

Inger Ashing, der er direktør for Red Barnet, fordømmer angrebet.

- Efterforskningen af hændelsens karakter fortsætter. Men angreb mod hjælpearbejdere kan ikke tolereres, siger hun.

Statsstyrede medier i Myanmar skriver, at militæret dræbte et antal 'bevæbnede terrorister'.

Massakren fandt sted fredag i delstaten Kayah i den østlige del af Myanmar. Her er en stor del af indbyggerne karenere – en af mange etniske grupper i det sydøstasiatiske land.

En kommandant fra Karenni Nationaliteters Forsvarsstyrke (KNDF) siger til Myanmar Now, at soldater fra Myanmars hær var til stede i området fredag og står bag forbrydelsen.

Fredag formiddag så medlemmer af KNDF røg stige op fra landsbyen, fortæller han.

- Vi ved ikke præcis hvor mange kvinder og børn, der er blandt de brændte. Nogle blev til aske, andre er forkullede, siger han.

- De var ikke længere genkendelige eller til at identificere, da vi så dem.

Flere steder, også i Kayah-delstaten, kæmper civile modstandsgrupper mod militæret.

Situationen i Myanmar har været yderst urolig, siden militæret afsatte den folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi, og selv tog magten ved et kup 1. februar.

Siden da er der blevet slået hårdt ned på demonstranter og opposition i landet.

Flere oppositionsgrupper er blevet forbudt af militærstyret, der betegner dem som terrorister eller landsforrædere.