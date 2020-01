Myndigheder: Kvinde og døtre startede dødsdrama i zoo

Tre kvinder fortæller til politiet, at de på ulykkesnatten opsendte himmellanterner

Adskillige større og mindre aber led nytårsnat en tragisk død, da der udbrød brand i abehuset i zoologisk have i den tyske by Krefeld, der ligger nordvest for Düsseldorf.

En kvinde og hendes to voksne døtre har nu meldt sig selv til politiet, fordi de frygter at have startet branden, skriver flere tyske medier, blandt andet Bild.

De tre kvinder erkender, hvordan de nytårsaften opsendte fem såkaldte himmellanterner, der efterfølgende startede branden, vurderer de tyske myndigheder i følge Bild.

Talsmanden ved politiet, Gerd Hoppmann, fremviser her resterne af en af de himmellanterner, der var med til at sætte ild på abehuset. Foto: EPA/SASCHA STEINBACH

Himmellanterner er lavet af papir eller tyndt stof, hvori der sættes et stearinlys, der får lampen til at lette. Godt nok er lamperne et smukt syn, men de kan også være ganske farlige, og på grund af brandfaren har de været forbudt i Tyskland siden 2009.

Det tyske medier oplyser, at man i nærheden af branden har fundet rester af himmellanterner, hvorpå der er håndskrevne beskeder.

Håndskriften kan knyttes til kvinderne.

Vidner har til politiet forklaret, at de på ulykkesnatten så noget, der mindede om brændende fakler lande på abehusets tag.

Sørgende gæster har efterladt blomster, mindeord og stearinlys for de døde aber. Foto: Marcel Kusch/dpa

På en pressekonference holdt i dag - torsdag - har en pressetalsmand for politiet, Gerd Hoppmann, forklaret, at kvinderne ikke vidste, der var forbudt at opsende himmellanternerne, som de havde købt på internettet.

- De fremstår meget ansvarsfulde, tilføjede talsmanden.

Abehuset i Krefelder Zoo udbrændte totalt, og over 30 dyr mistede livet. Blandt dem fem urangutans, to fladlandsgorillaer, en chimpanse samt en række mindre aber. Kun to dyr overlevede - den 40-årige huncimpase Bally samt hendes efterkommer, Limbo overlevede.

Dyrene havde søgt tilflugt i en fodertunnel af beton, og de slap med lettere brandskader.

Sådan tog det sig ud om aftenen 1. januar i Kreefelder Zoo. Foto: Alexander Forstreuter/dpa

Ud over aber var der også fugle og flyvende hunde i det nu nedbrændte hus.

Politiets teknikere har fastslået, at ilden brød ud på taget af abehuset, hvorfra den bredte sig hastigt. Noget tørt løv og kviste på taget kan have spillet en accelererende rolle i forhold til ildens hurtige spredning.

Aberne døde af røgforgiftning.

Dødsbranden har medført et stort fremmøde af sørgende, der har valgt at lægge vejen forbi den zoologiske have.

Mange har medbragt blomster, stofdyr stearinlys samt håndskrevne mindeord.