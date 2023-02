Myndigheder vil undersøge Rockwool

Det danske gigantfirma Rockwool har længe været på bølgelængde med det russiske styre. I 2017 var flere af Rockwools-skibe at spotte til en parade i Sankt Petersburg med selveste Vladimir Putin som deltager

Erhvervsstyrelsen går nu ind i sagen om Rockwools forretninger i Rusland for at undersøge, om selskabet kan have brudt sanktioner

Omfattende isolering af det russiske forsvarsministerium og en lang række krigsskibe.

Fredag kunne Danwatch og Ekstra Bladet afsløre, at den danske koncern Rockwool har tjent millioner af kroner på, at selskabets produkter i perioden fra 2015 til 2020 er havnet i diverse militære projekter under det russiske forsvarsministerium.

Mandag oplyser Erhvervsstyrelsen til Danwatch og Ekstra Bladet, at man har iværksat en undersøgelse af Rockwool for at klarlægge, om EU’s sanktioner mod Rusland er blevet overtrådt – eller om der er sket overtrædelser i forhold til 'dual use'-reglerne. Dual use-produkter er komponenter, der både kan anvendes civilt og militært.

’Erhvervsstyrelsen kan bekræfte, at styrelsen vil undersøge de konkrete forhold nærmere,’ oplyser styrelsen i en mail.

Rockwools direktør mødtes i 2019 med Vladimir Putin og andre udenlandske virksomhedsledere i Rusland i forbindelse med St. Petersborg International Economic Forum. Foto: Kremlin.ru

Sanktioner efter invasion

Rusland blev i 2014 ramt af en række sanktioner efter landets ulovlige annektering af Krim-halvøen. Hvis Erhvervsstyrelsen konkluderer, at der er en konkret mistanke om, at Rockwool har begået regelbrud, vil det typisk føre til en politianmeldelse

Rockwools kommunikationschef, Michael Zarin, skriver i et skriftligt svar om den kommende undersøgelse af selskabets russiske aktiviteter:

’Vi svarer ikke på spekulationer. Vi er ikke blevet kontaktet af Erhvervsstyrelsen.’

Leverandør til flåden

Danwatch har i samarbejde med Ekstra Bladet blandt dokumenteret, at Rockwools russiske samarbejdspartnere i mindst 21 tilfælde har leveret Rockwool-produkter for sammenlagt 123 millioner rubler (cirka 11,5 millioner kroner) til skibsværfter, som udfører store ordrer på vegne af Ruslands forsvarsministerium.

I en af kontrakterne fra september 2017 fremgår det eksempelvis, at der er leveret Rockwool-materialer til værftet Severnaya Verf, der skulle bruge det til flådeskibet Vsevolod Bobrov.

Brugt i angreb

Skibet er en del af Ruslands Sortehavsflåde og spillede en aktiv rolle i det blodige slag om den strategisk vigtige ø Zmeiny Island, også kendt som Slangeøen, som Rusland invaderede på krigens første dag.

Rockwool i Rusland har også tidligere reklameret med, at selskabets produkter i 2015 blev brugt til at lydisolere det russiske forsvarsministeriums hovedkvarter i Moskva, hvorfra den nuværende militære indsats i Ukraine bliver koordineret.

Danwatch og Ekstra Bladet har desuden fundet billeddokumentation fra skibsværftet Vympel, der viser, at store mængder Rockwool er blevet brugt i konstruktionen af fire bevæbnede anti-sabotageskibe, der i 2017 overgik til den russiske flåde.

