Mystikken fortsætter: 50 lig skyllet i land ved hellig flod

Antallet af lig, der er skyllet i land ved den hellige indiske flod Ganges, er steget til mindst 50.

Det beretter BBC, der har talt med lokale journalister i området.

Ligene er skyllet på land over de seneste dage ved Gahmar i det nordlige Indien, og ifølge mediet menes det at være coronaofre, der er blevet dumpet i floden,

Mandag blev flere end 40 lig fundet 55 kilometer syd for Gahmar.

Efterforskes

Ifølge BBC vil der nu blev indledt en politiefterforskning, der skal klarlægge, hvordan de mange lig er havnet i Ganges-floden.

- Vi har information, vores betjente er til stede, og en efterforskning er på vej. Vi skal finde ud, hvor de kommer fra, lyder det fra de lokale myndigheder.

Enkelte indiske medier beretter ifølge BBC, at der er blevet fundet op mod 100 lig, men det er ikke blevet meldt ud officielt.

Flere af ligene er gået i forrådnelse, hvilket indikerer, at de har været i vandet i flere dage.

Ifølge Indiens største nyhedsbureau PTI er borgerne i området oprørte over, at priserne for at få kremeret en afdød er steget voldsomt.

- Samtidig er der mangel på træ og andre materialer, som vi har brug for kunne udføre en kremation. Så mange efterladte er tvunget til at nedsænke de afdøde i floden, lyder det fra en borger i området ifølge PTI.

'Kolde føddder'

Derudover har de lokale en mistanke om, at myndighederne dumper ligene i floden.

- Myndighederne får kolde fødder af frygt for selv at blive smittet. Derfor dumper de ligene i floden og flygter, siger en anden borger i området til PTI.

Det seneste døgn er der registreret 333.000 coronatilfælde i Indien. I alt har 250.000 med coronavirus mistet livet i landet.