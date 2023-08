Mystisk anholdelse langt fra Moskva er nu Putins problem

En anholdelse i Finland skaber nu problemer for Vladimir Putin. Den frygtede Rusich-gruppe nægter at kæmpe videre, så længe deres leder fortsat er anholdt

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjins død har efterladt et åbent vindue for private hære i Rusland.

En af de grupper, der lurer i kulissen, er den private hær ved navn Rusich-gruppen. En neo-nazistisk gruppering med Alexey Milchakov og Yan Petrovsky i spidsen.

De er indsat i Ukraine for at kæmpe på den russiske side, men nu skaber en anholdelse af Yan Petrovsky i Finland store problemer for Vladimir Putins mulighed for at drage yderlige nytte af den private hær.

Fredag 25. august kunne de finske myndigheder ifølge nyhedsbureauet YLE og Reuters oplyse, at den russiske hærfører var blevet anholdt i Helsinki 20.juli.

Den 36-årige russer er anklaget for at være en del af en terrororganisation, og nu har Ukraine anmodet om at få ham udleveret

Rusich-gruppen anmoder lige nu om penge på Telegram for at dække Yan Petrovskys advokat-omkostninger i Finland. Foto: Telegram

Putins hovedpine

Og det har fået Rusich til at reagere. På Telegram bekræfter gruppen, at deres ledende figur er blevet anholdt, ligesom de langer ud efter den russiske regering.

Angiveligt blev de russiske myndigheder orienteret om, at en russisk statsborger var blevet anholdt 22. august, men ifølge Rusich gjorde konsulatet ingenting.

Derfor kræver de nu, at Rusland vil gøre alt for at få Yan Petrovsky, og så længe han stadig er i en fremmed magts varetægt, vil gruppen ikke kæmpe i Ukraine.

Og det er et problem ifølge Institute for the Study of War.

'Rusich-gruppen har indikeret, at de opererer ved Robotyne-Verbove-fronten i den vestlige del af Zaporizhia Oblast - et kritisk område ved fronten, hvor det russiske militær med al sandsynlighed ikke har råd til, at enheder nægter at deltage i kamp', skriver ISW.

Dermed lægger gruppen et tungt pres på Vladimir Putin, der i denne fase af krigen af brug for al den hjælp ved fronten, som han finde

Alexey Milchakov og Yan Petrovsky sammen i forbindelse med en tidligere militæraktion i Ukraine. Privatfoto

Mystik om anholdelse

Det er fortsat et mysterium, hvordan Yan Petrovsky overhovedet er dukket op i Finland. Siden krigens begyndelse har Rusich-lederen været på EU og USA's sanktionsliste og burde derfor slet ikke kunne være kommet ind i Ruslands nabo mod nord.

Men ikke desto mindre har de russiske myndigheder ifølge RIA bekræftet, at de er klar over, at en russisk statsborger er i de finske myndigheders varetægt.

Ifølge Human Rights in Ukraine hørte vi første omgang om Rusich-gruppen tilbage i 2014. Her blev Alexey Milchakov og Yan Petrovsky beskyldt for at stå bag et bagholdsangreb på en ukrainsk delegation nær Kharkiv.

Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Uhyggelig video

Ukrainerne påstår, at gruppen blandt andet torturerede og dræbte alle de ukrainske statsborgere i bataljonen, ligesom Alexey Milchakov blandt andet er anklaget for at have skåret øret af en fange.

Det skulle efter sigende være blevet filmet og lagt på YouTube, men videoklippet af uhyrlighederne er blevet slettet igen.

Siden da har Rusich-gruppen fungeret som en slags underafdeling af Wagner-gruppen, der opererede på egen hånd, men i tæt samarbejder Jevgenij Prigozjin. Det samarbejder i sagens natur forbi nu, og Rusich-gruppen står nu alene.

Yan Petrovsky har også boet i Norge, hvor han levede som tatovør og figurerede i det højreekstreme miljø i Norge, inden han blev anholdt i 2016 af de norske myndigheder.

Efterfølgende blev han deporteret til Rusland, fordi han blev anset for at være en sikkerhedstrussel for Norge, og han er efter sigende blevet set til en begravelse i juni 2022.