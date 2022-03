Mystisk konvoj står bomstille: Nu er der nyt

Der har den seneste uge hersket stor mystik om den 64-kilometer lange russiske militærkonvoj, som i dagevis har holdt bomstille nord for Kiev.

Frygten for et snarligt angreb på den ukrainske hovedstad er nu vekslet ud med en manglende tro på, at den gigantiske konvoj kan komme videre hos en række eksperter.

Nu tyder det i stedet på, at konvojen bestående af soldater, pansrede køretøjer, kampvogne, selvkørende artilleri og andre køretøjer har udviklet sig til et regulært mareridt for Rusland.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Kommer ingen vegne

Ifølge Lawrence Freedman, som er professor ved institut for krigsstudier på King's College i London, er konvojen nemlig ikke i stand til at fuldføre sin mission.

'Der er ikke længere tale om en konvoj. Den har ikke bevæget sig i dagevis, og den kommer ingen vegne. Den er fyldt med køretøjer, som er brudt sammen, er blevet forladt eller er blevet angrebet af ukrainske styrker, skriver han i en omfattende analyse.

Til Ekstra Bladet har Kristian Lindhardt, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, også vurderet, at konvojen ikke kan kommer videre.

Han har samtidig fastlagt, at militærkonvojens mål ellers var en aktion mod netop Kiev.

Men det mål er den ikke i stand til at udføre, mener Lawrence Freedman.

'Den udgør slet ikke en alvorlig trussel, men er i stedet blevet det ypperste bevis på Ruslands elendige planlægning og grænserne for deres udstyr. Køretøjer er blevet dårligt vedligeholdt og kan ikke køre uden for vejen, fordi de ikke kan bevæge sig i de sumpede landområder.'

Angreb på vej

Ifølge en vurdering foretaget af tænketanken Institute for the Study of War og tænketanken American Enterprise Institutes projekt Critical Threatser er der dog stor sandsynlighed, at et angreb kan være på vej mod Kiev med andre styrker.

Konvojen kan i den forbindelse skabe problemer for russerne, mener Freedom.

'Denne 'konvoj' afspærrer en nøglevej for mulige nye russiske tropper lige så effektivt som en sprængt bro, mens den også forhindrer russiske tropper i at få fat i store mængder udstyr og vigtige forsyninger', skriver krigseksperten.

Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace, siger tirsdag til BBC, at Vladimir Putins styrker 'bliver mere og mere desperate' over den manglende militære fremgang i Ukraine.