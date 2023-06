Mystisk sejltur: Russisk krigsskib passerede Nord Stream-lækage

Ved du noget? Kontakt Ekstra Bladets journalister på eb-sikker@protonmail.com. Alle henvendelser behandles dybt fortroligt.

26. september sidste år blev verdens øjne rettet mod Østersøen, da Nord Stream-gasledningerne blev saboteret.

19. oktober, altså akkurat 23 dage efter at massive mængder lækket gas fik havet til at bruse i Østersøen, lagde et veludstyret russisk militærskib ruten forbi lækageområdet.

Det fremgår af nye oplysninger, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Skibets tilstedeværelse har ikke tidligere været fremme, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger har myndighederne af uvisse årsager forsøgt at hemmeligholde oplysningerne om skibets færden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indgik informationen om det russiske skib i en orientering, som Forsvaret delte med Forsvarsministeriet i slutningen i oktober.

Det skete i forlængelse af, at dansk politi havde afsluttet sin efterforskning i lækageområdet.

Ifølge Forsvarets oplysninger er der tale om det 130 meter lange russiske skib Georgiy Titov, tilhørende den russiske flådes nordlige flåde, der fattede interesserede for de sprængte gasrledninger.

Besætningen på Titov tæller 71 personer, som både kan bemande skibets ubåd og operere dets mange undervandsdroner. PR-Foto: mvestrik.ru

Voldsomme kapaciteter

Georgiy Titov er dog ikke hvilket som helst russisk flådeskib.

Skibet er spækket med udstyr og materiel, der gør besætningen i stand til at operere langt under havoverfladen.

Det tæller blandt andet en redningsubåd, fem undervandsdroner, et trykkammer, sonar-systemer og et kommunikationssystem, der gør skibs- og ubådsbesætningen i stand til at kommunikere under undervandsoperationer.

Derudover er skibet ifølge open source-kollektivet 'russianships' blevet opgraderet med undervandsdronen ’Venom’, som kan operere på dybder ned til tre kilometer og er skræddersyet til at overvåge og arbejde med undervandskabler.

’Dens primære rolle er overvågning af undervandskabler, vedligeholdelse og reparation,’ fremgår det af producentens markedsføringsmateriale.

I følge markedsføringsmaterialet har netop 'Venom' været brugt i de senere år til alt fra installation, transport og beskyttelse af undervandskabler på forskellige dybder og over lange distancer.

Titov kom i søen i 1982 og er løbende blevet moderniseret. Illustration: Shipbucket

Flere mulige årsager

Spørger man orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen kan der være flere grunde til, at Georgiy Titov lagde vejen forbi den sprængte gasledning.

- Det kan være alt lige fra, at de prøver at finde ud af, hvad der er sket, til at de prøver at slette spor eller maskere deres indblanding. Men det afhænger naturligvis også af, hvem der står bag sprængningerne, siger han og fortsætter:

- Men uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det på sin vis også naturligt nok, at flåden har en interesse i den her sprængning.

Ekstra Bladet har forsøget at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, men de er ikke vendt tilbage inden redaktionens deadline.

Ligeledes har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra den russiske ambassade i København, men de er heller ikke vendt retur.