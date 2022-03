Mystisk 'Z' dukker op overalt i Rusland

Et hvidtmalet 'Z' ses disse dage på russiske kampvogne

Det står på kæmpe skilte på bygninger i russiske storbyer. Kendte og sportsfolk bærer det på hvide 'Z' på t-shirts, mens børn stiller sig i z-formation.

Men hvorfor dukker Z'et op over alt i Rusland lige nu?

Det er der flere bud på, men fælles for dem er, at det er for at vise støtte til den russiske hær i Ukraine og præsident Vladimir Putin.

En pro-russisk separatist fra det østlige Ukraine går forbi en militærvogn med det hvide Z malet på siden. Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

Billeder bragt af det britiske medie Daily Mail viser blandt andet, hvordan to politikere i Dumaen - det russiske parlament - Maria Butina og Mikhail Delyagin - i sidste uge bar sorte t-shirts med et hvidt 'Z' på maven.

- Nu er vi i krig. Ja, vi har en særlig operation i Ukraine, men vi har en krig med Vesten, lød det blandt andet fra Delyagin i en tale til kollegaerne.

Det har rejst spørgsmålet, hvad 'Z'et' konkret betyder. Ifølge DR mener nogle, at det kan stå for 'Za pobedu', hvilket betyder sejr. Der spekuleres også i, om det står for 'zapad', som betyder vest.

Ligeledes kan 'Z'et' også blot være betegnelsen for de væbnede russiske styrker i det østlige distrikt, som bære betegnelsen.

Dette skilt - og mange andre som det - hænger på bygninger i Sankt Petersborg. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

En mand går forbi et hvidtmalet 'Z' på et busskur i Sankt Petersborg. Foto: Staff/Ritzau Scanpix

Ses på gader og stræder

Det hvide 'Z' har spredt sig som en steppebrand i Rusland, hvor det tydeligt ses i gadebilledet.

Blandt andet i Sankt Petersborg, hvor store skilte med et 'Z' og teksten 'Vi giver ikke op på vores folk' hænger flere steder i millionbyen.

Det er også set på busskure, på husvægge og på flag i bybilledet.

På et hospital, der huser kræftsyge børn i storbyen Kazan, kunne man i sidste uge også se børnene stille op i z-formation til støtte for præsident Putin og den russiske hær.

Den russiske gymnast Ivan Kuliak er også set med bogstavet på brystet under de Paraolympiske Lege i Beijing.

