Nægter at bøje sig for Putin

En domstol i Moskva idømte Wikimedia Foundation, der ejer Wikipedia, en bøde på cirka 626.000 kroner, efter de nægtede at fjerne, hvad Rusland kaldte 'misinformation'.

Det skriver Reuters.

'Misinformationen' bestod i russisksprogede Wikipedia-artikler om krigen i Ukraine.

Det er blandt andet artikler som 'Den russiske invasion i Ukraine', 'Krigsforbrydelser under den russiske invasion i Ukraine' og 'Massakren i Butja'.

Stritter imod

Wikimedia Foundation har indgivet en appel mod afgørelsen i Moskva-domstolen, da de mener, at folk har ret til at kende til fakta om krig.

Appellen, som blev indgivet d. 6 juni, hævder, at fjernelsen af information er en krænkelse af menneskerettighederne.

Rusland har siden invasionen af Ukraine lukket ned for størstedelen af udenlandske medier samt sociale medier i Rusland. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

- Regeringen retter sig mod information, der er afgørende for folks liv i en krisetid. Vi opfordrer domstolen til at genoverveje til fordel for alles ret til vidensadgang og ytringsfrihed.

Sådan lød det fra Stephen LaPorte, der er Associate General Counsel ved Wikimedia Foundation.

Appellen nævnte også, at Rusland ikke har nogle jurisdiktion over Wikimedia Foundation, som er tilgængeligt globalt på over 300 sprog. Altså hævder apellen, at Rusland ikke kan udøve myndighed overfor Wikimedia.

Risiko for den offentlige orden

Domstolen i Moskva sagde, at den 'misinformation', som var beskrevet på Wikipedia, udgjorde en risiko for den offentlige orden i Rusland.

Wikipedia er en af de sidste tilbageværende store faktatjekkede og russisksprogede informationskilder for russere, efter mange andre medier er blevet censureret væk af de russiske myndigheder.

Wikipedia-artikler er skrevet og redigeret af frivillige.