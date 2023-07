Næsten 1000 anholdt i Frankrig under optøjer

Fransk politi har anholdt næsten 1000 personer over hele landet i forbindelse med optøjer natten til lørdag. Det oplyser indenrigsministeriet i Paris.

Der er udkommanderet omkring 45.000 politifolk for at få nedkæmpet urolighederne, som er udløst af et politidrab på en 17-årig i en Paris-forstad tirsdag. Han blev stoppet i en trafikkontrol.

Natten til lørdag foretog det store antal af franske politibetjente, som håndterer landets voldsomme uroligheder, 994 anholdelser, men generelt er volden til demonstrationerne mindre intens end før.

Det siger landets indenrigsminister, Gérald Darmanin, tidligt lørdag morgen.

Landet har i løbet af ugen været ramt af voldsomme demonstrationer, efter at den 17-årig dreng, som havde nordafrikanske rødder, blev skudt og dræbt af politiet.

Annonce:

Der er stadig udbredt kaos i mange dele af landet, og butikker bliver fortsat plyndret, sammenlignet med tidligere dage, hævder Darmanin. Trods den øgede politiindsats blev der meldt om nye plyndringer i blandt andet byerne Lyon, Marseille og Grenoble, hvor det typisk var grupper af maskerede demonstranter, som stjal fra butikkerne.

Demonstranter sætter også stadig ild til biler og skraldespande.

Især i Marseille var der natten til lørdag sammenstød mellem demonstranter og politiet. Allerede klokken 02.00 kunne det lokale politi melde, at det havde anholdt 88 personer.

Der var typisk tale om maskerede og 'meget bevægelige' unge mennesker, som var blevet anklaget for at plyndre eller forsøge at plyndre, oplyser politiet i Marseille.

Den 17-årige dreng, som blev skudt og dræbt af politiet, skal begraves søndag. Myndighederne har undskyldt over for drengens familie.

Drengens families hold af advokater har bedt journalister om at holde sig fra begravelsen, fordi det skal være en 'reflektionsdag' for drengens pårørende.

FN har appelleret til de franske myndigheder om at gribe ind over for, hvad der omtales som alvorlige problemer med racisme og diskriminering i politiet.