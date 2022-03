Næsten hver 20. ukrainer er flygtet ud af landet

Over to millioner mennesker er flygtet ud af Ukraine, siden Rusland for knap to uger siden invaderede landet og skød gang i en krig.

Det oplyser FN's flygtningechef, Filippo Grandi, på Twitter.

Filippo Grandi har løbende på Twitter opdateret antallet af personer, der er flygtet ud af Ukraine til de omkringliggende lande.

FN's Flygtningeorganisation (UNHCR), som Grandi står i spidsen for, har tirsdag opgjort det præcise antal til 2.011.312 personer.

De godt to millioner mennesker svarer til, at næsten hver 20. ud af Ukraines 44 millioner indbyggere er flygtet ud af landet.

Hvis en relativt tilsvarende flugt fandt sted fra Danmark, ville det svare til, at godt 265.000 ud af landets cirka 5,83 millioner indbyggere var flygtet.

1.204.403 personer er flygtet til nabolandet Polen, der dermed har taget imod over halvdelen af alle. De to lande, der har taget imod næstflest, er Ungarn og Slovakiet med henholdsvis 191.348 og 140.745 personer.

Det viser den løbende opdatering på UNHCR's hjemmeside.

Rusland indledte sin invasion om natten torsdag 24. februar. Siden da har der været voldsomme kampe i flere ukrainske byer.

Søndag sagde flygtningechef Filippo Grandi, at situationen i Ukraine har ført til den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.

- Det stopper ikke, siger han tirsdag på en pressekonference i Oslo.

Ukraine og Rusland har under forhandlinger indgået en aftale om såkaldte humanitære korridorer. Det er særlige transportveje, der skal sikre, at civile kan flygte fra kamphandlingerne i sikkerhed.

Der har dog været kritik af, at vejene ikke er sikre, og at de leder ukrainerne mod Rusland og russernes allierede Hviderusland.

Tirsdag har Ukraine meddelt, at der er taget humanitære korridorer i brug omkring byerne Sumy i det nordøstlige Ukraine og Irpin nær Kyiv.