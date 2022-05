Nancy Pelosi er i Kiev

Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus i USA, har mødtes med den ukrainske præsident i Ukraines hovedstad Kiev.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Volodymyr Zelenskyj har på Twitter delt en video, hvor de to trykker hånd. Her udtrykker den amerikanske politiker sin støtte til Ukraine.

- Jeres kamp er en kamp for alle. Så vores forpligtigelse er at være der for jer, indtil kampen er ovre, siger Nancy Pelosi i videoen.

Zelenskyj skriver i en besked på Twitter, at USA har en lederposition blandt de ukrainske støtter i kampen mod Rusland.

- Tak for at hjælpe os med at beskytte vores stats suverænitet og den territoriale integritet, skriver den ukrainske præsident.

Pelosi er ikke den første amerikanske toppolitiker, der besøger Ukraines hovedstad.

I sidste uge var det udenrigsminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin, der mødtes med Zelenskyj og hans embedsfolk.

Det var første gang siden Ruslands invasion 24. februar, at USA sendte så højtstående folk til Ukraine.