Onsdag er det præcis 50 år siden, at det ikoniske foto af 'Napalm-pigen' blev taget under krigen i Vietnam. Ekstra Bladet har mødt hende og fotografen

Fem barfodede børn flygter fra krig.

Bag dem har en sky af mørk røg rejst sig og lagt sig over deres hjem, byen Trang Bang, og tungt bevæbnede soldater følger efter.

Forrest er en dreng. Hans mund er forvredet i et tavst skrig. Så kommer pigen; nøgen, skrækslagen og slemt forbrændt.

Pigen ved det ikke endnu, men få sekunder efter, at dette billede er blevet knipset, vil fotografen sænke kameraet og beslutte sig for at hjælpe børnene.