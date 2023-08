Nasa fanger voldsomt øjeblik på billede

Hele områder er jævnet med jorden, og mere end 111 mennesker har mistet livet på øen Maui i Hawaii, efter en voldsom naturbrand de seneste uger har hærget øen.

Dødstallet forventes at stige til det dobbelte, og branden er så omfattende, at den har kunnet ses helt fra Den Internationale Rumstation.

Det viser billeder, som NASA har offentliggjort.

Rumstationen befinder sig cirka 500 kilometer over Stillehavet og Maui, og på billederne ses byen Lahaina, der stort set er jævnet med jorden.

Områder, der normalt er grønne og frodige, er nu askegrå og har en hvid røgsky hængende over sig.

Redningsfolk gennemsøger området ved Lahaina. Foto: Ritzau Scanpix

Indbyggerne på Maui måtte flygte for deres liv fra det ene øjeblik til det andet, da de så flammerne nærme sig i starten af august.

Flere havde kun én mulighed - at hoppe direkte i havet og vente på hjælp.

Et område på 13 kvadratkilometer blev i løbet af få timer brændt ned til grunden, og flere end 2200 bygninger blev ødelagt. Branden har siden udviklet sig til en af de største naturkatastofer i USA's historie, og myndighederne har fået voldsom kritik.

Fik ingen advarsler

De anklages blandt andet for at have reageret alt for langsomt og ikke komme med livsvigtig nødhjælp i tide, så indbyggere selv har måttet redde hinanden i gummibåde.

Lig kan ikke blive bjærget, og overlevende har fortalt, at der ikke var nogen officielle advarsler mod branden, da mobilsignalet og elektriciteten blev påvirket af branden.

Mindst 111 mennesker meldes dræbt. Foto: Ritzau Scanpix

Maui har ellers et krisestyringsagentur, der styrer et netværk af 80 sirener, til netop naturkatastrofer.

Men ifølge den nu tidligere leder af agenturet, Herman Andaya, frygtede man, at indbyggerne ville søge op i bjergene - og dermed direkte ind i flammerne - hvis man tog sirenerne i brug.

- Sirenerne bruges primært til tsunamier. Offentligheden er trænet til at søge op i højden, når sirenerne lyder. Havde vi igangsat sirenerne den aften, er vi bange for, at folk ville være taget op i bakkerne og ind i ilden, har Herman Andaya ifølge lokale medier fortalt på et pressemøde.

Den forklaring holdt dog kun et døgns tid, for fredag morgen dansk tid trådte han tilbage fra posten.

Biler og bygninger er jævnet med jorden. Foto: Ritzau Scanpix

Også USA's præsident, Joe Biden, er blevet mødt med kritik for ikke at besøge Maui efter katastrofen.

Først afviste Biden at udtale sig om situationen, så lød det, at præsidenten ikke ville forstyrre redningsarbejdet, men nu er planen, at han skal besøge Maui med sin hustru, Jill, og i næste uge mødes med beredskabsfolk og overlevende.

Det oplyste Det Hvide Hus onsdag.