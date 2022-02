Nato og USA fordømmer Putins atomtrusler: Vi må stå sammen

Både USA og den vestlige forsvarsalliance Nato fordømmer på kraftig vis Ruslands præsident Vladimir Putins atommelding.

Tidligere søndag sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-tale, at Rusland sætter såkaldte 'afskrækkelsesstyrker' - det dækker blandt andet ifølge Reuters over enheder med atomvåben - i højt beredskab.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at USA og Europa må 'stå sammen' som modsvar på Ruslands fremfærd og 'truende retorik'.

- Nato ønsker ikke en krig med Rusland. Vi søger ikke konfrontation, siger Stoltenberg til BBC World ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er en defensiv alliance. Men vi er nødt til at sikre os, at der ikke er rum til at misforstå eller fejlberegne vores evne til at forsvare og beskytte vores allierede.

Ifølge AFP er Nato for første gang ved at sende sin såkaldte 'rapid response force' - en styrke beregnet til hurtig krisehåndtering - til alliancens østlige flanke.

Putin forklarede det øgede russiske atomberedskab med 'aggressive' meddelelser fra Nato og økonomiske sanktioner mod Moskva.

Sanktionerne er indført af hovedsageligt vestlige lande på grund af Ruslands angreb i Ukraine.

Også fra USA er der fordømmelse af Putins melding.

- Vi har set ham gøre det her igen og igen. På intet tidspunkt har Rusland været truet af Nato, siger Det Hvide Hus' pressetalsperson Jen Psaki til tv-kanalen ABC og kalder Putins udtalelse 'totalt uacceptabel'.

- Det her er et mønster fra præsident Putin, og vi kommer til at modstå det.

Men trods de russiske trusler holder Psaki fast i, at USA ikke vil afvise sanktioner rettet mod den russiske energisektor.

- Det er ikke udelukket. Men vi ønsker også at minimere konsekvenserne for det globale marked og gøre det på en forenet måde, siger Psaki ifølge nyhedsbureauet Reuters.