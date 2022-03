Nato: Rusland fortsætter angreb trods fredsforhandlinger

Ruslands hær viser ingen tegn på tilbagetrækning eller deeskalering trods fredsforhandlingerne med Ukraine.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde onsdag. Pressemødet kommer efter et ekstraordinært møde for Nato-landenes forsvarsministre i Bruxelles.

Her skulle Nato-landene diskutere situationen i Ukraine og dens betydning for Nato-landenes egen sikkerhed.

- På jorden ser vi ingen tegn på ændring. Derfor opfordrer vi igen Rusland til at deltage i forhandlingerne i god tro, siger Jens Stoltenberg.

Forhandlingerne har tændt et spinkelt håb om en løsning på konflikten. Men indtil videre har møderne mellem delegationer fra Rusland og Ukraine ingen betydning for krigen på jorden i Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Kampene er nu gået ind i en sin tredje uge. Det har rejst spørgsmål, om hvorvidt Rusland primært bruger forhandlingerne som en lejlighed til at vinde tid og få nye forsyninger og soldater frem på slagmarken.

Så længe Rusland ikke trapper ned, må Ukraine fortsætte kampen, siger Jens Stoltenberg:

- Det er åbenlyst, at det Ukraine kan opnå ved forhandlingsbordet, hænger meget tæt sammen med, hvad de opnår på slagmarken.

- Derfor kan den støtte, vi giver til Ukraine, også hjælpe med at sikre et godt forhandlingsresultat, siger Jens Stoltenberg.

Han henviser til, at Nato-lande yder militære bidrag til Ukraine i form af udstyr til at bekæmpe de kampvogne og kamphelikoptere, som Rusland har sendt ind i landet.

Ukraine modtager også humanitær og finansiel hjælp, mens EU-landene har åbnet deres grænser for ukrainske flygtninge, fremhæver Jens Stoltenberg.

- Nato-landene vil fortsætte med at yde støtte til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Han fastslår dog samtidig, at Nato ikke vil tage det næste skridt og indsætte kampfly eller soldater i Ukraine for at stoppe Rusland.

Udmeldingen kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, onsdag igen har bedt om en flyveforbudszone.

- Vi ser død og lidelse i Ukraine, men det kan blive endnu værre, hvis Nato tager skridt, som vil gøre det til en krig mellem Nato og Rusland, siger Jens Stoltenberg.

Han fastslår dog samtidig, Nato vil forsvare sit eget territorium, hvis Putin angriber et af de 30 medlemslande.

- Moskva skal ikke være i tvivl om, at Nato ikke vil tolerere nogen angreb på allieredes suverænitet eller territoriale integritet, siger Jens Stoltenberg.