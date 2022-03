Forsvarsalliancen Nato vil indsætte fire nye kampgrupper i Bulgarien, Rumænien, Ungarn og Slovakiet. Det er en fordobling af det hidtidige antal, som er indsat i den del af Europa.

Det sker for at styrke afskrækkelsen i den østlige del af alliancen.

Beslutningen er truffet som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Det oplyser generalsekretær Jens Stoltenberg, som torsdag i øvrigt har fået forlænget sin stilling med et år på grund af den usikre situation.

- Vi forbliver forenede og resolutte i vores beslutsomhed om at modsætte os Ruslands aggression, siger Stoltenberg ved et pressemøde.

Alliancen advarer samtidig Kina om ikke at yde støtte til Rusland.

Nato vil fortsat ikke sende soldater eller fly til at sikre en flyveforbudszone over Ukraine. Det skyldes et ønske om, at krigen ikke eskalerer yderligere.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, talte torsdag til alliancens medlemmer. Det skete via en videoforbindelse. Han takkede for de defensive våben, som alliancen har leveret, men understregede, at der er brug for offensive våben til brug for angreb.

- I kan give os en procent af alle jeres fly. En procent af jeres kampvogne. En procent, lød det ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

