Navalnyj idømt yderligere 19 års fængsel

Den russiske oppositionspolitiker og Putin-kritiker Alexei Navalnyj er blevet idømt yderligere 19 års fængsel.

Det sker efter en russisk domstol har fundet ham skyldig i at stifte og finansiere en ekstremistisk organisation og ekstremistiske aktiviteter, skriver BBC.

Navalnyj har nægtet sig skyldig.

Oppositionspolitikeren, der blev fængslet i 2021, afsoner allerede en dom på ni års fængsel for brud på prøveløsladelse, svindel og foragt. Anklagerne er bredt anerkendt som værende politisk motiverede.

Lukkede døre

Navalnyj har siden sin fængsling været placeret i et fjerntliggende fængsel i Melekhovo, der ligger omkring 240 kilometer øst for Moskva.

Det var også her, at en sal spontant blev lavet om en til en retssal, da Navalnyj blev idømt yderligere straf. Hele retsmødet blev holdt bag lukkede døre.

Fængslet, som Navalnyj har siddet i siden 2021, er normalt kun benyttet til at huse Rusland farligste kriminelle.

Inden dommen blev afsagt, har Navalnyj på sociale medier udtrykt, at han frygtede at få en 'stalinistisk' dom, der er designet til at skræmme potentielle afvigere.

Forgiftet på fly

Navalnyj fik stor international opmærksomhed, efter han i en årrække forsøgte at afsløre korruption blandt Ruslands elite – herunder Vladimir Putin. Han producerede blandt andet en række videoer, som er blevet set af flere millioner mennesker.

Op mod hans anholdelse i 2021 lykkedes det ham også at samle et stort antal russere til at demonstrere mod Vladimir Putin.

I 2020 blev han forgiftet da han rejste med fly fra Sibirien, af hvad der senere viste sig af være nervegift. Det blev senere afsløret af medierne Bellingcat og The Insider, at flere russiske efterretningsfolk var involveret i forgiftningen af oppositionslederen.