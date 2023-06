Nedskudt kinesisk spionballon samlede ikke efterretninger i USA

En kinesisk luftballon, der blev skudt ned af et amerikansk jagerfly over Atlanterhavet i februar, indsamlede ikke efterretningsmateriale på sin rute over USA.

Det oplyser det amerikanske militær torsdag lokal tid.

Den kæmpemæssige ballon med en last bestående af diverse elektronik fløj på sin rute over delstaten Alaska i nordvest til South Carolina i øst mellem januar og februar i år.

Undervejs fløj ballonen over flere militære faciliteter, hvilket skabte bekymring for, at den indsamlede følsomt materiale på vegne af den kinesiske stat.

Derfor blev den skudt ned 4. februar lige ud for kysten i South Carolina og siden bjærget af det amerikanske militær.

Og nu konkluderer Pentagon, at ballonen ikke spionerede mod USA.

- Det er vores vurdering nu, at den (ballonen, red.) ikke indsamlede noget, mens den var i transit eller overfløj USA, siger Pentagon-talsmand Pat Ryder ifølge AFP.

Hændelsen i februar satte ild til en diplomatisk krise mellem USA og Kina, hvis forhold i forvejen var under pres.

Som resultat aflyste den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, et besøg i Kina, der ellers længe havde været i støbeskeen.

Kina har selv nægtet, at ballonen indsamlede efterretningsmateriale, og hævdet, at den befandt sig over USA, fordi den var blevet blæst ud af kurs.

Umiddelbart efter at ballonen blev skudt ned, udtalte en amerikansk embedsmand, at ballonen var udstyret med flere antenner, der sandsynligvis var i stand til at indsamle geolokaliseret materiale.

- Den var udstyret med solceller store nok til at producere den energi, der er krævet for at styre flere aktive indsamlingssensorer, lød det.

Som et tegn på en opblødning af relationerne besøgte Blinken dog alligevel den kinesiske hovedstad, Beijing, tidligere i juni, hvor han blandt andet mødtes med Kinas præsident, Xi Jinping.

Allerede inden besøget havde Det Hvide Hus dog forsøgt at bagatellisere hændelsen.

- Jeg tror ikke, at det (kinesiske) lederskab vidste, hvor den (ballonen, red.) var, hvad der var i den, og hvad der foregik, udtalte USA's præsident, Joe Biden.