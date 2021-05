Netanyahu vil optrappe angreb på Gaza efter raketangreb

Israel vil optrappe angreb på Hamas, efter at to israelske kvinder er blevet dræbt af raketter fra enklaven

Premierminister Benjamin Netanyahu advarer tirsdag om, at Israel vil optrappe angreb på det islamistiske Hamas, der regerer i Gazastriben, efter at to israelske kvinder er blevet dræbt af raketter fra enklaven.

- Siden mandag har hæren gennemført hundredvis af angreb mod Hamas og Islamisk Jihad i Gaza ... og vi vil intensivere vores angreb, siger Netanyahu i en videooptagelse udsendt af hans kontor.

- Hamas vil blive ramt på måder, som det ikke venter, siger han.

Netanyahu talte efter to israelske kvinder blev dræbt tirsdag i den sydlige by Ashkelon.

Hamas siger, at det på fem minutter tirsdag eftermiddag sendte 137 raketter afsted mod Ashkelon og det nærliggende Ashdod. Angrebene blev gennemført simultant, så der var større chance for, at rakketter nåede igennem det israelske luftforsvar.

Den israelske hær har optrappet luftangreb mod Hamas og Islamisk Jihads stillinger i Gaza, hvor den lokale sundhedstjeneste siger, at 26 mennesker er blevet dræbt siden mandag. Blandt de dræbte var ni børn.

I Frankrig siger en talsmand for regeringen i en appel til Israels leder, at magtanvendelse bør være proportional.

- Vi siger meget klart, at der må være proportioner i magtanvendelsen fra de israelske myndigheders side, siger den franske viceudenrigsminister, Jean-Baptiste Lemoyne.

Både USA's udenrigsminister, Antony Blinken, Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, og den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, opfordrer israelerne og palæstinenserne til at nedtrappe situationen hurtigst muligt.

Antony Blinken tilføjer dog, at USA støtter Israels ret til at forsvare sig.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger mandag i et opkald til palæstinensiske ledere, at han 'vil mobilisere hele verden for at stoppe Israels terror og belejringer' på Vestbredden. I Jerusalem har situationen været højspændt siden fredag, hvor kampklædt israelsk politi stødte sammen med palæstinensere i forbindelse med den sidste fredagsbøn i muslimernes hellige fastemåned, ramadanen.Det er de værste uroligheder i byen siden 2017.