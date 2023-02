Netanyahus regering vil udvide bosættelser

Den israelske regerings sikkerhedsudvalg har søndag formelt anerkendt ni såkaldte udposter, der er bygget af jødiske bosættere på Vestbredden.

Det meddeler Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, ifølge Reuters.

Tidligere søndag sagde premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil øge byggeriet af israelske bosættelser.

Han sagde også, at Israels regering er ved at forberede en større operation i kølvandet på flere dødelige angreb fra palæstinensisk side.

Senest mistede tre mennesker livet, da en palæstinensisk mand pløjede sin bil ind i en gruppe mennesker, der ventede på bussen ved en bosættelse i Østjerusalem.

To af de dræbte var to brødre på seks og otte år. Det tredje dødsoffer var en 20-årig jødisk studerende.

- Et ordentligt svar på terrorismen er at slå hårdt ned på den og yderligere udbygge vores rødder i vort land, sagde Netanyahu ifølge dpa under det ugentlige regeringsmøde i Jerusalem tidligere søndag.

Hans nye regering er den mest højreorienterede og religiøst-konservative regering i Israel, siden landet blev en selvstændig stat i 1948.

Beslutningen om nu at anerkende de ni udposter risikerer at vække dyb bekymring hos Israels nærmeste allierede, USA.

Amerikanerne har længe været imod oprettelsen af nye bosættelser på Vestbredden, som palæstinenserne ønsker som en del af en fremtidig stat.

Udposter består af huse, der er opført uden for de eksisterende blokke af bosættelser.

Vestbredden har været besat af Israel siden seksdageskrigen i 1967, hvor landet desuden annekterede Østjerusalem.

Bosættelserne kritiseres jævnligt af det internationale samfund.

De anses for at være en væsentlig hindring for at nå en fredelig løsning mellem israelerne og palæstinenserne.

