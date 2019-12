New Zealand holder et minuts stilhed for vulkanofre

Newzealændere landet over holdt mandag et minuts stilhed for ofrene for vulkanudbruddet, der fandt sted for en uge siden.

Det officielle dødstal er fortsat 16, mens politiet forsøger at bjærge to lig, som antages at befinde sig i vandet omkring White Island, der blandt landets oprindelige folk, maorierne, går under navnet Whakaari.

Yderligere 26 mennesker er i hospitaler i New Zealand og Australien. Flere er i kritisk tilstand med alvorlige forbrændinger.

Premierminister Jacinda Ardern stod sammen med sine ministre i parlamentet i hovedstaden Wellington.

- De, der er omkommet, er nu for evigt forbundet med New Zealand, og de står os nær, skriver Ardern i et opslag på de sociale medie Instagram.

USA's ambassade i Wellington har lavet et opslag på Twitter, hvor de ansatte står med nedbøjede hoveder, og der bliver flaget på halv stang.

Vulkanøen var en populær turistdestination.

Blandt de 47 mennesker, som befandt sig på øen var australske, tyske, kinesiske, britiske og malaysiske turister.