Ngo: Kriminelt store svigt førte til eksplosion i Beirut

Libanons myndigheder har svigtet deres ansvar i en grad, der er kriminel, i forbindelse med den store eksplosion i Beirut for et år siden.

Det skriver Human Rights Watch i en rapport.

For et år siden eksploderede store mængder gødning - ammoniumnitrat - der var læsset af og efterladt på havnen i Beirut. Flere hundrede døde i eksplosionen, og store dele af byen blev ramt.

- Beviserne for, at eksplosionen i august 2020 blev udløst af handlinger og manglende indgriben fra højtplacerede, libanesiske embedsmænd, er overvældende.

- De undlod at kommunikere farerne ved gødningen, opbevarede bevidst materialet under usikre forhold og beskyttede ikke befolkningen, skriver chef for kriser og konflikter ved Human Rights Watch, Lama Fakih, i en pressemeddelelse.

Organisationen anbefaler, at der bliver startet en international undersøgelse af FN. Samt at der bliver indført internationale sanktioner mod ledende embedsfolk, der altså ifølge rapporten bevidst har undladt at leve op til deres ansvar.

Ifølge Human Rights Watch' rapport begyndte svigtet allerede, da et moldovisk fragtskib ankom med en last af ammoniumnitrat. Den blev fejlregistreret for at omgå reglerne, så det kunne blive lastet af.

Efterfølgende blev lasten opbevaret - vel vidende risikoen - ved siden af brandbare materialer i seks år. Det på trods af at toldmyndighederne allerede i 2014 blev advaret. Uden at handle.

Også hæren samt Libanons sikkerhedsmyndigheder blev advaret og havde ansvar for at agere, uden at det skete.

Libanon selv iværksatte efter eksplosionen en undersøgelse. Men den har været langstrakt og mangelfuld.

Eksplosionen, der i befolkningen i høj grad er set som et resultat af myndighedernes korruption og inkompetence, har udløst en politisk krise i landet.

Libanon har endnu ingen regering, efter at den forhenværende trak sig kort efter eksplosionen.