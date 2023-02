Nicola Sturgeon går af som partileder efter pres

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, ventes at træde tilbage, rapporterer BBC og andre britiske medier.

Sturgeon vil på en pressekonference klokken 11 onsdag formiddag (klokken 12 dansk tid) meddele, at hun træder tilbage. Hun er leder af Skotlands Nationalparti (SNP), som er langt det største skotske parti.

Sturgeons har ifølge medierne besluttet at trække sig, efter at hun er kommet under pres i forbindelse med passivitet i den skotske bevægelse for uafhængighed og i diskussioner om transkønnedes rettigheder.

Den 52-årige Sturgeon har været førsteminister siden november 2014, da hun overtog posten efter Alex Salmond, efter at partiet havde tabt en folkeafstemning om skotsk uafhængighed.

Det var i 2014, hvor et flertal på 55 procent mod 45 procent sagde ja til fortsat at være en del af Storbritannien. Der er i dag en ny situation efter brexit.

Sturgeon har været medlem af det skotske parlament siden 1999 og af den skotske regering siden 2007. Hun var sundhedsminister i perioden 2007 til 2012 og erhvervsminister fra 2012 til 2014.