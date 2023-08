Nigers militærjunta vil retsforfølge præsident for forræderi

Nigers militærjunta siger, at den vil retsforfølge landets præsident, Mohamed Bazoum, for 'højforræderi' og for at 'underminere sikkerheden' i landet.

Det fremgår af en udtalelse, der er blevet læst højt på landsdækkende tv i Niger sent søndag aften lokal tid.

- Den nigerske regering har indtil videre indsamlet beviser for at retsforfølge den afsatte præsident og hans lokale og udenlandske medskyldige foran de kompetente nationale og internationale instanser for højforræderi og for at underminere den interne og eksterne sikkerhed i Niger, siger oberstmajor Amadou Abdramane i udtalelsen.

I torsdags udpegede juntaen en ny regering bestående af 21 ministre.

Militærjuntaen kuppede sig til magten i slutningen af juli. Siden da har præsidenten været tilbageholdt i sin bolig sammen med sin søn og kone.

Lederne af juntaen siger, at de ikke har overtaget Bazoums bolig, og at han stadig kan kommunikere med omverdenen. Han har desuden fået flere besøg af sin læge.

Lægen besøgte præsidenten lørdag og sagde efterfølgende, at der ikke er problemer med præsidenten eller hans families helbred.

Selv har præsidenten sagt, at han holdes som gidsel uden elektricitet, og at han kun har ris og pasta at spise.

Siden kuppet 26. juli har juntaen afvist alle diplomatiske tilnærmelser.

Militæret har også ignoreret en frist fra Ecowas. Alliancen havde givet militæret til 6. august til at genindsætte præsidenten.

Og torsdag blev lederne af Ecowas enige om, at der skal stå en reservestyrke klar, som skal kunne 'genskabe forfatningsmæssig orden' i Niger.

Ecowas er en sammenslutning af 15 vestafrikanske lande.

Søndag aften fordømmer juntaen også sanktioner, som Ecowas-landene har indført mod Niger. Sanktionerne kaldes 'ulovlige, inhumane og ydmygende.

Militærregimenter siger, at Nigers folk 'er blevet hårdt ramt af de ulovlige, inhumane og ydmygende sanktioner indført af Ecowas'.

Ifølge Amadou Abdramane betyder sanktionerne, at der er folk i Niger, der ikke kan få medicin, fødevarer og elektricitet.