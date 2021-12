Nødhjælpsarbejdere savnes efter massakre

Kvinder og børn er blandt dræbte i massakre i Myanmar, som militæret beskyldes for at stå bag

To medarbejdere fra den internationale nødhjælpsorganisation Save the Children - Red Barnet på dansk - er forsvundet i Myanmar.

Det meddeler organisationen i en pressemeddelelse.

Nødhjælpsarbejdere er meldet savnet i forbindelse med, at omkring 38 mennesker er meldt dræbt i en lille landsby i den østlige del af landet.

Ifølge Red Barnet og lokale mennesketsaktivister Karenni Human Rights Group blev er der tale om civile, som er blevet dræbt, da de ville flygte fra kampe nær landsbyen.

Blandt ofrene er kvinder og børn, og ifølge organisationerne er det Myanmars militær, der står bag massakren. Ligene er efterfølgende blevet brændt.

Køretøj angrebet og sat i brand

Og samtidig er to Red Barnet-medarbejdere altså forsvundet. De to personer var på vej hjem for at fejre jul, da de blev 'fanget i hændelsen', skriver Save the Children.

- Vi har fået bekræftet, at deres private køretøj blev angrebet og udbrændte, skriver organisationen.

Men det er uvist, hvad der er sket med de to medarbejdere. Ifølge Red Barnet er flere blevet dræbt og ligene brændt, mens andre er blevet anholdt under urolighederne.

Ifølge statstyrede medier er der tale om, at militæret har dræbt 'bevæbnede terrorister'.

Uro i landet siden februar

Massakren fandt sted fredag i delstaten Kayah i den østlige del af Myanmar. Her er en stor del af indbyggerne karenere, som er en af mange etniske grupper i det sydøstasiatiske land, skriver Ritzau.

Flere steder, blandt andet i Kayah-delstaten, kæmper civile modstandsgrupper mod militæret.

Det sker, efter militæret i februar afsatte den folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi, for selv at tage magten. Efterfølgende har situationen i landet været præget af uro, og der er blevet slået hårdt ned på både demonstranter og opposition.

Flere oppositionsgrupper er blevet forbudt af militærstyret, der betegner dem som terrorister eller landsforrædere.