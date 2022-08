Nordiske lande aftaler at kunne bruge hinandens luftrum

Forsvarsministrene fra Danmark, Sverige og Norge er enige om, at den russiske invasion af Ukraine betyder, at de tre nordiske lande skal arbejde endnu tættere sammen på forsvarsområdet.

Det styrkede samarbejde omfatter blandt andet, at landene kan bruge både hinandens luftrum og militære infrastruktur for at få bedre kontrol med Østersø-regionen.

- Vi skal arbejde tættere, og vi skal dele oplysninger med hinanden oftere og mere direkte, og vi skal forsøge at fjerne hindringer for mere effektive militære opgaveløsninger, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde i Malmø.

De tre forsvarsministre har mandag holdt møde for at drøfte det tættere samarbejde og sikkerheden i Østersø-regionen.

Her har Rusland ifølge det danske forsvarsministerium oprustet betydeligt gennem en længere periode, og Danmark har - ifølge ministeriet - et særligt ansvar for sikkerheden i regionen.

- Vi lever i en usikker tid. Vi lever i en tid, som helt grundlæggende er præget af Ruslands aggressive adfærd, siger Morten Bødskov.

- Og vi må forvente, at Østersøområdet bliver præget af et højere spændingsniveau, end vi har været vant til.

Blandt andet fortæller Morten Bødskov, at Danmark vil oprette en stilling som forsvarsattaché i Stockholm i Sverige.

En forsvarsattachés opgave er blandt andet at skabe kontakt mellem sit eget lands forsvar og de udenlandske forsvar.

Danmark vil også sende forbindelsesofficerer til både Sverige og Norge.

- Vi skal arbejde sammen, og vi bliver stærkere sammen, siger Peter Hulqvist, som er forsvarsminister i Sverige.

I april blev den russiske ambassadør i Danmark kaldt til samtale, efter at russiske kampfly havde krænket dansk luftrum ved Bornholm.

På nogenlunde samme tid krænkede russiske fly også svensk luftrum.

Den 17. juni krænkede et russisk flådefartøj dansk farvand ved Bornholm. To gange sejlede fartøjet ind i dansk territorialt farvand.