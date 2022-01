Nordkorea bekræfter missiltest

Nordkorea har ifølge statsmedie foretaget en prøveaffyring at et hypersonisk missil

Det nordkoreanske statsmedie KCNA bekræfter natten til onsdag, at der blev foretaget en prøveaffyring.

Meldingen kommer, efter at myndigheder i Japan og Sydkorea natten til tirsdag dansk tid oplyste, at Nordkorea havde affyret et uidentificeret projektil.

Ifølge Nordkorea er der tale om et hypersonisk missil.

Ifølge KCNA forløb våbentesten perfekt. Målet på 1000 kilometers afstand fra kysten blev ramt.

Billedet her er frigivet af det nordkoreanske statsmedie KCNA, og viser angiveligt landets leder Kim Jong-un overvære testen. Foto: KCNA via KNS / AFP.

Hypersoniske missiler flyver normalt mod deres mål i en lavere højde end ballistiske missiler. De kan opnå en fart på over fem gange lydens hastighed. Det svarer til cirka 6200 kilometer i timen.

Trods navnet er fordelen ved hypersoniske våben så meget hastigheden men deres manøvredygtighed, siger analytikere.

Missilerne er i stand til at ændre retning i luften, hvilket gør det sværere at følge deres kurs og forhindre dem i at nå deres mål.

Tirsdagens affyring fandt sted, dagen efter at USA's FN-mission sammen med fem andre lande i en fælles erklæring fordømte den forrige nordkoreanske prøveaffyring.