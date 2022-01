Nordkorea har angiveligt foretaget årets første missiltest

Nordkorea har ifølge den japanske kystvagt affyret et missil ud over havet mellem de to lande.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er ifølge en meddelelse fra kystvagten muligvis tale om et ballistisk missil.

Sydkoreas militær har også registreret en affyring af et 'uidentificeret missil' ifølge nyhedsbureauet Yonhap.

Nordkorea har gentagne gange foretaget prøveaffyringer af missiler, men onsdagens affyring er den første i det nye år. I efteråret udførte landet en række test af våbensystemer.

En FN-resolution forbyder Nordkorea at foretage prøveaffyringer af ballistiske missiler og atomvåben.

Ballistiske missiler anses for at være mere farlige end krydsermissiler, fordi de kan medbringe kraftigere sprænghoveder, har en længere rækkevidde og flyver hurtigere.

Nordkorea har i årevis været underlagt internationale sanktioner som følge af landets udvikling af masseødelæggelsesvåben.

FN's Sikkerhedsråd vedtog i 2006 en resolution om sanktioner, efter at Nordkorea foretog en atomprøvesprængning.

Siden er sanktionerne flere gange blevet strammet som svar på yderligere forsøg med atomvåben og missiler.

Sanktionerne omfatter forbud mod eksport til Nordkorea af stort set alle råvarer og produkter med mindre der gives særlig tilladelse. Kun eksport af medicin og fødevarer er ifølge det britiske BBC fuldstændig undtaget restriktioner.

Ifølge Nordkorea er udviklingen af slagkraftige våbensystemer nødvendige for at kunne forsvare sig mod en eventuel invasion fra amerikansk side.

I januar 2021 afslørede Nordkorea en ny type af et ballistisk missil, der skal affyres fra en ubåd. Landets militær udråbte missilet til 'verdens mest kraftfulde våben'.

USA's forhenværende præsident Donald Trump formåede i 2018 som den første siddende præsident at få et topmøde i stand med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i håb om at få ham overtalt til at opgive landets atomvåbenprogram.

Men samtalerne mellem de to endte uden konkrete resultater.